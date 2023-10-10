В Таиланде рыбак поймал самого большого в мире гигантского усача

Фото: istockphoto/Ruslan Khismatov
Британцу удалось поймать самого большого в мире гигантского усача во время отпуска в Таиланде.
The Sun пишет, что 36-летний Келвин Марстон рыбачил на озере в Ратчабури с отцом и приятелем. На двухметровую удочку он поймал гигантского карпа. Мужчине помогали вытаскивать рыбу друг, отец и местный житель. Вес рекордного усача равняется 114 кг.
Мужчины сфотографировались с рыбой-гигантом и отпустили её. Рыбак рассказал, что спустя несколько дней выловил ещё одну огромную рыбу, которая весила 102 кг. Карпа, которого поймал Марстон, уже вылавливали 4 года назад. За это время рыбы набрала 9 кг.
Гигантский усач является самым крупным видом рыб семейства карповых. Он обитает в реках и озерах Юго-Восточной Азии. Карп употребляет в пищу водные растения, мелких ракообразных, фитопланктон и плоды растений.
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«Я был потрясен. Я не знал, что это рекорд. Я даже получил футболку в подарок от владельца озера», —сказал Марстон.
Гигантский усач является самым крупным видом рыб семейства карповых. Он обитает в реках и озерах Юго-Восточной Азии. Карп употребляет в пищу водные растения, мелких ракообразных, фитопланктон и плоды растений.
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Мария Фирсова