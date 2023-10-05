В Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте

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Двух россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе на острове Пхукет.
The Phuket News пишет, что 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.
По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
Нарушитель был найден и оштрафован на 5 тысяч бат (около 13,3 тысяч рублей). Дело будет передано в пхукетский офис Департамента наземного транспорта. Водителя могут лишить лицензии на управление коммерческим транспортом.
Ранее российский турист остался недоволен таксистом из турецкого Стамбула. Таксист-турок во время поездки допускал русофобские высказывания и установил двойную цену. В конце поездки таксист выставил счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей), при этом счётчик показывал сумму в 260 турецких лир (около 940 рублей). На вопрос, как образовалась такая сумма, турок ответил, что для россиян другой тариф, а в случае отказа платить грозил вызвать полицию.
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По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.
Ранее российский турист остался недоволен таксистом из турецкого Стамбула. Таксист-турок во время поездки допускал русофобские высказывания и установил двойную цену. В конце поездки таксист выставил счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей), при этом счётчик показывал сумму в 260 турецких лир (около 940 рублей). На вопрос, как образовалась такая сумма, турок ответил, что для россиян другой тариф, а в случае отказа платить грозил вызвать полицию.
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Мария Фирсова