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В Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте

05 октября 2023, 10:43
Фото: istockphoto/nd3000

Фото: istockphoto/nd3000

Двух россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе на острове Пхукет.
The Phuket News пишет, что 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.

По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.


Нарушитель был найден и оштрафован на 5 тысяч бат (около 13,3 тысяч рублей). Дело будет передано в пхукетский офис Департамента наземного транспорта. Водителя могут лишить лицензии на управление коммерческим транспортом.

Ранее российский турист остался недоволен таксистом из турецкого Стамбула. Таксист-турок во время поездки допускал русофобские высказывания и установил двойную цену. В конце поездки таксист выставил счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей), при этом счётчик показывал сумму в 260 турецких лир (около 940 рублей). На вопрос, как образовалась такая сумма, турок ответил, что для россиян другой тариф, а в случае отказа платить грозил вызвать полицию.

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Туристы из Краснодара потратили больше всех денег на летний отдых в Москве
05 октября 2023, 09:36

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Краснодарские туристы потратили в столице в среднем 21 тысячу рублей на человека, не учитывая стоимость билетов и проживание.
На втором месте оказались гости из Ростовской области, а на третьем петербуржцы: 15,2 тыс. рублей и 12,8 тыс. рублей соответственно. Об этом сказано в исследовании геосервиса «2ГИС», пишет РИА Новости.
 
«Без учета стоимости билетов и гостиниц средняя сумма трат в поездке в Москву прошедшим летом составила 12,5 тысячи рублей на человека. В сравнении с прошлым годом она выросла на 2,3 тысячи рублей».
Летом столицу посетили 6,5 млн человек из других российских регионов.  Более всего туристов приехало из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей.
 
Самыми популярными местами, которые чаще всего искали на картах, стали Парк Горького, «Зарядье» и парк развлечений «Остров Мечты».

Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.

Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.

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05 октября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Российский турист остался недоволен таксистом из турецкого Стамбула.
Таксист-турок во время поездки допускал русофобские высказывания и установил двойную цену. Такой историей российский турист поделился с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Дзен», пишет «Лента. Ру». Автор отзыва сообщил, что по дороге водитель интересовался, откуда он приехал.

«Узнав, что я прибыл из России, он резко сменил выражение лица и начал читать нравоучения о том, какие же мы все-таки ужасные нелюди», —говорит турист.
А в конце поездки таксист выставил счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей), при этом счётчик показывал сумму в 260 турецких лир (около 940 рублей). На вопрос, как образовалась такая сумма, турок ответил, что для россиян другой тариф, а в случае отказа платить грозил вызвать полицию.

«В общем, решил я заплатить эти 600 лир, лишь бы он отстал от меня, и в этот же день завел себе Istanbul Сard», —рассказал турист.
Ранее российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки. Своим мнением путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен». Путешественница рассказала, что у итальянок горячий темперамент. За некоторые поступки в России им могло быть стыдно. К примеру, блогерша отметила привычку итальянок выяснять отношения громко и прилюдно. Также итальянки демонстрируют своё превосходство над мужчинами.

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АТОР: В этом сезоне Иран станет хитом у россиян
05 октября 2023, 00:17

Фото: iStock/Rainer Puster

Иран предстоящей зимой станет на туристическом рынке прорывом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрос среди представителей отрасли.
В публикации говорится, что после введения безвизового режима в Тегеран и ряд других иранских городов направится больше россиян, желающих посетить арабскую страну.

«Этой зимой Иран имеет все шансы устроить прорыв на туристическом рынке», - цитирует агентство слова вице-президента АТОР Артура Мурадяна.

Существует ряд факторов, которые сделают Иран привлекательными для туристов - такие, как соглашение о групповом безвизе на туристов в составе группы от пяти до 50 гостей на срок до 15 дней и прямые рейсы в Тегеран.

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#рейсы
#иран
#туризм
#путешествие
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Дипломат Асадов назвал число российских туристов в Узбекистане
Посол Асадов: Число российских туристов в Узбекистане выросло почти вдвое
04 октября 2023, 14:18

Фото: istockphoto/Anton Andreev

Российские туристы стали заметно чаще совершать поездки в Узбекистан. За первые шесть месяцев нынешнего года их количество увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Об этом рассказал посол Республики Узбекистан в России Ботиржон Асадов. В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что спрос на путешествия в Узбекистан среди российских туристов вырос именно за последние годы. Например, по итогам прошлого года количество туристов из России в республике увеличилось в три раза по сравнению с показателями 2021 года и достигло 567,7 тысячи человек. Это выше показателя 2019 года, до пандемии, когда в страну прибыли 450 тысяч гостей из России.

За первое полугодие 2023 года Узбекистан посетили 345 тысяч российских туристов. Это в 1,9 раза больше, чем за такой же период прошлого года, когда число приехавших в страну граждан России составило 185,6 тысячи человек. Посол подчеркнул, что Узбекистан стал привлекательным туристическим маршрутом для россиян во многом благодаря безвизовому режиму и доступным авиаперелетам.

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#путешествия
#дипломат
#туристы
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Подмосковье участвует в Национальной гостиничной премии
04 октября 2023, 10:45

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек» Подмосковье представляет городской округ Коломна. Об этом сообщило министерство культуры и туризма Московской области.
Народное голосование продлится до 10 октября. Поддержать Коломну можно на сайте премии. Всего в Национальной гостиничной премии-2023 представлена 41 номинация.

Развитие туризма в городском округе Коломна сохраняет его индивидуальность. Благодаря этому гостей привлекает самобытность города. Коломенский кремль, 4 монастыря, множество памятников и музеев привлекают гостей своей самобытностью. 

 Стоит отметить, что за прошлый год культурно-массовые мероприятия в городском округе Коломна посетили боле 200 000 человек. 

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#кремль
#голосование
#коломна
#мероприятия
#развитие
#туризм
#подмосковье
#московская область
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В Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана»
04 октября 2023, 10:28

Фото: Радио 1

4 октября в Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея».
Проект объединит 56 работ главных русских художников-пейзажистов —  учителей, друзей и последователей Исаака Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других. Это первый большой проект Манежа после реставрации и первый, созданный в сотрудничестве с Русским музеем. Выставка проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Фото: Радио 1
 
«Любой зритель найдет здесь произведения, которые он вспомнит. Будут открытия, воспоминания. Русские пейзажи нам близки с детства, мы можем этого не замечать, но это так. Миссия музея в том, чтобы из общих моментов в жизни открыть красоту окружающего нас мира», - рассказал Сергей Кривонденченков, куратор выставки, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея. 
Часть экспозиции будет посвящена Звенигороду в фотографиях и открытках рубежа XIX-XX вв., каким его видели художники, приезжавшие сюда на пленэр. Именно Алексей Саврасов был одним из первооткрывателей красот «Звенигородского Барбизона» — села Саввинская Слобода близ Звенигорода. Сюда по приглашению Саврасова приезжали его ученики Исаак Левитан и Константин Коровин, а позже и многие другие русские пейзажисты.

Фото: Радио 1
 
«У нас два зала, в первом рассказывается о самом городе, через великие имена, а во втором уже выставлены работы пейзажной живописи. Представлены наши лучшие художники, манеж был местом вдохновения для многих из них», - отметила Елена Кожевникова директор Звенигородского музея. 
Фото: Радио 1
 
Выставочное пространство обновленного здания делится на две части: постоянная экспозиция «От земли до неба», посвященная истории Звенигорода, и пространство для временных выставок. Постоянная экспозиция знакомит с историческим путём Звенигорода и территории, связанной с ним на протяжении нескольких столетий — Звенигородского княжества, уезда, района.
 
 «Звенигород древний город, именно поэтому сюда стоит приехать. Здесь в едино собрались искусство, культура, история и природа», -  поделилась Наталья Воркунова экскурсовод Звенигородского музея. 

Фото: Радио 1

Выставка будет проходить до 25 февраля 2024 года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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В «Горках Ленинских» открылась выставка к 120-летию Соломона Телингатера. 

Мероприятия в рамках проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут в 8 городских округах. 
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#выставки
#ученики
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Названы самые популярные города для путешествий с детьми в сентябре
OneTwoTrip: путешественники с детьми чаще всего отдыхают в Сочи и Турции
03 октября 2023, 02:29

Фото:istockphoto/Radevich Tatiana

Эксперты OneTwoTrip выяснили, куда семьи с детьми отправлялись в первый месяц осени для отдыха, передает РИА Новости. Анализируя информацию о бронировании отелей, в которых взрослые путешествовали с детьми, они пришли к следующим результатам. В этом году семьи все чаще выбирают Россию в качестве направления для отпуска: доля бронирований внутри страны выросла на 10,6 процента и достигла 82,3 процента.
Самым популярным городом для семейного отдыха стал Сочи, на который приходилось 17 процентов бронирований. На втором месте оказалась Москва с 15 процентами, а следом за ней идет Санкт-Петербург с долей в 12 процентов.

В список самых востребованных городов также вошли Краснодар, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж и Калининград.

Большинство семей провели отпуск в течение трех дней, что составило 76 процентов бронирований в сентябре. Каждый пятый турист останавливался на неделю, а три процента выбирали отпуск продолжительностью две недели.

Больше половины семей (55 процентов) выбирали отели без питания.

Среди зарубежных городов, которые семьи с детьми посещали в сентябре, наиболее популярным был Стамбул, второе и третье места заняли Дубай и Анталья.

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#москва
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#сочи
#семьи
#курорты
#семьи с детьми
#казань
#калининград
#нижний новгород
#екатеринбург
#краснодар
#турист
#ростов
#петербург
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Туроператоры рассказали, сколько стоит в октябре отдохнуть в Сочи
02 октября 2023, 16:55

Фото: istockphoto/saiko3p

Туристические тарифы сейчас на 20-40% ниже летних.
По прогнозам синоптиков, на черноморских курортах в октябре будет солнечно, температура комфортная ( 23-24 градусов).
 
Вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценил рост продаж Сочи примерно в 10% год к году. Путешествовать в октябре в Сочи выгодно, утверждают представители туристических компаний. В большинстве отелей наблюдается сезонное снижение цен. Проживание может обойтись даже дешевле, чем сам перелет.
 
Например, по данным Coral Travel, тур на 7 ночей в бюджетном адлерском отеле с заездом 10 октября стоит от 13 тысяч рублей на двоих. Билеты из Москвы в Сочи и обратно продают за 22 тысячи на двоих.

Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Выяснилось, что более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.

Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.

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Тревел-блогершу удивило поведение итальянок

Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане
 
#туризм
#сочи
#туристы
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Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане
02 октября 2023, 08:08

Фото: istockphoto/znm

Российский тревел-блогер предостерегает туристок от курения в Дагестане.
Российский путешественник рассказал в блоге «Мой автодом» на платформе «Дзен», какие действия лучше не совершать в Дагестане.
 
В данном российском регионе, где местные жители преимущественно исповедуют ислам, не приветствуется распитие алкоголя. Выйти пьяным на люди считается верхом неприличия. Такое поведение вызовет осуждение.
 
Женщинам стоит воздержаться от курения в общественных местах. Это занятие считается неприличным для девушки.
 
Также дагестанцы негативно относятся к мату,  особенно в присутствии детей и женщин.

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#туризм
#дагестан
#туристы
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