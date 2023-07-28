В Таиланде заявили о росте числа российских туристов на 1000%

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В Таиланде число приехавших из России туристов в первой половине 2023 года приблизилось к 800 тысячам. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство туризма и спорта страны.
Отмечается, что в международном аэропорту острова Пхукет начали делать объявления на русском языке, а многие вывески написаны кириллицей. Кроме того, в меню уличных торговцев появились блины и борщ.
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Диана Аванесян