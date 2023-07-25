В таиландских провинциях выросло число случаев заболевания лихорадкой Денге

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В 18 провинциях Таиланда, в их числе Пхукет, число случаев заболевания лихорадкой Денге заметно выросло.
Об этом пишет The Pattaya News, ссылаясь на генерального директора Департамента по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда Тарета Крассанайравонга.
За последние 18 недель в 8 провинциях всё чаще стали выявлять заболевание. В число данных территорий вошли популярные у туристов Пхукет и Краби. Эксперт также назвал Чонбкри, Районг, Трат, Сатун, Бангкок.
Если ситуация продолжит ухудшаться, то эти провинции объявят эпидемиологическими зонами.
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За последние 18 недель в 8 провинциях всё чаще стали выявлять заболевание. В число данных территорий вошли популярные у туристов Пхукет и Краби. Эксперт также назвал Чонбкри, Районг, Трат, Сатун, Бангкок.
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Мария Фирсова