В Талдоме проведут «Бобриный фест»

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6 сентября в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдомском городском округе пройдёт фестиваль «Бобриный фест». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Это фестиваль творчества, на котором гости узнают об истории парка и о том, как он связан с бобром. На празднике состоится выставка трудовых достижений округа, будет представлена продукция крестьянско-фермерских хозяйств», – говорится в сообщении.На фестивале также организуют тематические творческие площадки, мастер-классы, концертную и танцевальную программы.
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Лора Луганская