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В Талдоме проведут «Бобриный фест»

05 сентября 2023, 19:49
Фото: Istockphoto / Vladone

Фото: Istockphoto / Vladone

6 сентября в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдомском городском округе пройдёт фестиваль «Бобриный фест». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Это фестиваль творчества, на котором гости узнают об истории парка и о том, как он связан с бобром. На празднике состоится выставка трудовых достижений округа, будет представлена продукция крестьянско-фермерских хозяйств», – говорится в сообщении.
На фестивале также организуют тематические творческие площадки, мастер-классы, концертную и танцевальную программы.




Фестиваль начнётся в 15 часов. Вход на него будет свободным.

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#талдом
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#праздник
#бобры
#туризм
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#московская область
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Турэксперт Барзыкин назвал достойную альтернативу подорожавшим Турции и Египту
Турэксперт Барзыкин назвал Краснодарский край альтернативой подорожавшим зарубежным курортам
05 сентября 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/Marina Denisenko

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что альтернативой подорожавшим из-за сезонности зарубежным курортам может стать Краснодарский край.
«На внутреннем рынке неплохо идёт бронирование, как в бархатный сезон, так и зимой. В последние годы стали популярнее санаторно-курортные поездки. Конечно, номер за 5-7 тыс. рублей выглядит интереснее для россиян. Но статистика показывает, что от заграничных поездок тоже не отказываются», — пояснил в беседе с NEWS.ru Барзыкин.

Также, по словам эксперта, неплохим вариантом для россиян может стать Китай, куда гражданам нашей страны не понадобиться виза.

До этого российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. По словам Саши Коноваловой, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.

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#страны
#россияне
#туризм
#китай
#краснодарский край
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Японцы не смогли попасть на Курилы и помолились в море
04 сентября 2023, 15:04

Фото: iStock/LARISA DUKA

3 сентября группа, состоящая из потомков японских жителей Курил, подошла на корабле к островам, желая помолится и провести церемонию почтения предков.
Портал Yahoo! Japan пишет, что 3 сентября на катер сели 52 человека. В группу входили четыре поколения японцев. В их числе были и те, кто проживал на Курильских островах ещё в период Второй мировой войны.
 
Среди них был 91-летний Есоджи Мидзисума, который раньше жил на острове Тараку (остров Полонского). Он принимал участие в данном мероприятии с дочерью, внуком и правнуком.
 
Такого рода службы на кораблях начали проводиться с августа 2022 года. После того, как Япония ввела санкции против России, РФ разорвала соглашение о праве безвизового въезда для бывших жителей Курил.

Тогда японцы начали организовывать туры, в рамках которых потомки жителей проводят поминальные службы не на самих островах, а неподалёку от них, находясь при этом на кораблях.

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#япония
#россия
#туризм
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В турецкой Анталье россиянин в наркотическом опьянении устроил дебош
04 сентября 2023, 12:56

Фото: istockphoto/9parusnikov

В Анталье задержали турист из России.
Портал gazetevatan.com пишет, что россиянин в наркотическом опьянении разделся, кричал и катался по земле.

Мужчина выкрикивал слово «вода» по-русски и по-английски. Полицейские дали ему выпить около 3 литров жидкости. Потом россиянина обливали холодной водой. Но и такие процедуры не смогли успокоить туриста. Правоохранители вызвали подкрепление и задержали мужчину.

В отделении полиции россиянина допросили сотрудники наркологической службы.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. По её словам, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.

Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).

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#турция
#туристы
#отдых
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Туристку из Германии удивили три привычки россиян
04 сентября 2023, 07:50

Фото:istockphoto/brizmaker

В первую очередь, немка Мари удивилась привычке россиян ходить дома босиком.
Мари удивилась тому, что в России дома ходят босиком. В то время как в Германии в гостях разуваться не принято. Там остаются в обуви, «не стесняясь и не робея».

Во-вторых, немку удивила любовь жителей России к выращиванию на подоконниках зелени и растений.
 
Немка удивилась и тому, что в России не экономят воду.
 
«Когда я включила воду замочить часть посуды от лазаньи и ушла на пару минут, а струя горячей воды бежала без остановки, немка выпучили глаза на меня: «Оказывается, что это не миф про россиян, а правда! Вы совсем не экономите воду!» —вскрикнула Мари», — написала блогерша в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».
Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. По её мнению, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.

Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).

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#россияне
#туристы
#туризм
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Тревел-блогерша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей
04 сентября 2023, 06:02

Фото: istockphoto/Neurobite

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. Своё мнение она написала в личном блоге на платформе «Дзен».
По словам Саши Коноваловой, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.
 
«Вся беда в том, что многие наши соотечественники путешествуют без знания базового английского. А с учетом особенностей русской речи многие фразы могут звучать жестко», —объяснила блогерша.
Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).
 
«Она произнесла shut и up очень громко, сделав акцент на каждом слове. В этом случае приказ звучит максимально грубо. Получилось, что она крикнула массажисткам: «Женщины, заткнитесь!». Тайки тут же притихли. Зная чувствительность местных, могу сказать, что они приняли это близко к сердцу и затаили обиду», —написала блогерша.  
При этом россиянка вовсе не хотела обидеть массажисток: она выразилась, как умела.

Ранее блогерша «Дзен» Марина Ершова оценила новозеландский фастфуд словом «шлак». По словам туристки, новозеландский фастфуд является важной частью местной культуры, но его качество оказалось низким.

«Фастфуд из вот таких кафе является просто шлаком. А ведь люди с местной высокой зарплатой могут позволить себе отменные продукты высокого качества», — прокомментировала блогерша.
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Отдых за границей зимой станет дороже на 10–30%


#туризм
#туристы
#россияне
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Отдых за границей зимой станет дороже на 10–30%
04 сентября 2023, 04:48

Фото: iStock/grinvalds

Цены на туры зимой вырастут на 10–30% в сравнении с 2022 годом.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на крупных туроператоров. Путёвки начнут дорожать уже в октябре-ноябре. Речь идёт о направлениях, которые пользуются популярностью: Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба.
 
Причины подорожания кроются в курсе валют, повышении цен на перевозку и проживание в гостиницах. Отели Таиланда на острове Пхукет уже анонсировали рост цен на отдых в этом сезоне на 25% выше.
 
Так неделя отдыха в Таиланде на двоих (полный пансион в четырехзвёздочном отеле) будет стоить от 235 тысяч рублей, в Египте — от 196 тысяч рублей, в ОАЭ цены будут начинаться от 160 тысяч рублей, на Мальдивах — от 300 тысяч рублей.

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#отдых
#туризм
#цены
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В Пестовском парке Балашихи состоялся гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках»
03 сентября 2023, 20:00

Фото: Радио 1

2 сентября в Балашихе прошел завершающий этап областного фестиваля под руководством Егора Дружинина «Город танцует в парках». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурсная программа состояла из двух частей. Участие принимали 37 танцевальных команд из 35 городских округов.

Фото: Радио 1

«Мы приехали на фестиваль, чтобы побороться за первое место. Мы привезли для зрителей флэшмоб и хорошее настроение. В полуфинале нам было сложно, но у нас очень хороший собранный коллектив, поэтому мы без особого труда пробились и попали на сегодняшний финал. Парк, в котором проводится мероприятие, просто чудесный. Он большой, красивый, сцена очень масштабная, что будет давать преимущество выступающим и зрителям», - поделились Анастасия из команды «Art of Black» из города Кашира.

Фото: Радио 1

Победу в первом областном фестивале «Город танцует в парках» одержала команда из Серпухова «Marvel Crew».

«Готовились мы очень плотно к этому дню. В связи с тем, что у нас два человека не смогли поехать, мы вчера немного исправили нашу программу. Но несмотря на это, ребята готовы и уверены в себе и в своих силах», - рассказал тренер команды из Серпухова «Marvel Crew» Евгений.  
На сцене также выступили профессиональные артисты-участники телевизионных шоу: DS Crew, Виталий Савченко, сестры Михайлец, Алексей Мечетный, Виталий Уливанов, Брайан и другие. 

Фото: Радио 1

«Интересно было смотреть на выступления коллективов из разных город Подмосковья. Ребята молотые, заряженные, талантливые, поэтому и фестиваль получился очень энергичным и веселым», - отметил гость фестиваля Дмитрий.
 
Помимо професииональных танцоров, своими песнями зрителей порадовали участники шоу «Песни на ТНТ» - Amchi и Ternovoy
 
«Я впервые выступал на данном фестивале, и был в шоке от сцены, которую смогли построить в обычном парке. Все масштабно и видно, что это финал, много людей пришло на концерт. Очень круто, что уделяют внимание танцам, много молодых ребят и это радует», - рассказал Ternovoy. 
 Фото: ​Радио 1

Художественным руководителем и председателем жюри фестиваля «Город танцует в парках» является заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр, профессиональный танцовщик Егор Дружинин. 

Фестиваль организован в рамках реализации специальных областных проектов Министерства культуры и туризма Московской области при поддержке команды Губернатора и Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#артист
#танцы
#туризм
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Туристка из России съездила в Новую Зеландию и назвала местную еду «шлаком»
03 сентября 2023, 18:13

Фото: istockphoto/rez-art

Блогерша «Дзен» Марина Ершова оценила новозеландский фастфуд словом «шлак».
Российская тревел-блогерша Марина Ершова удивилась качеству еды в Новой Зеландии. По словам туристки, новозеландский фастфуд является важной частью местной культуры, но его качество оказалось низким.
 
«Фастфуд из вот таких кафе является просто шлаком. А ведь люди с местной высокой зарплатой могут позволить себе отменные продукты высокого качества», — прокомментировала блогерша.
Со слов путешественницы, жители Новой Зеландии привыкли есть на завтрак круассаны, булочки и пончики с очень жирными начинками. А запивают всё это кофе с сахаром. На обед предпочитают жареную картошку, рыбу в кляре, бургеры и салаты с жирной заправкой. После рабочего дня новозеландцы зачастую отправляются в кафе быстрого питания.
 
«Возможно, это привычка экономить время, поэтому быстрое питание становится ужином для целых семей. Люди любят фастфуд и едят такое больше, чем несколько раз в день!», — отметила Марина Ершова.
Ранее австралийка жаловалась на запах людей, который вызывает тошноту, на побережье Амальфи. Путешественница Изабелла Хайфилд рассказала, что до итальянского курорта неудобно добираться: на дорогах все сигналят, а общественный транспорт двигается со скоростью 100 км/ч. Время, проведённое в автобусе, она назвала «самым ужасным опытом за всю поездку».

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Туристка описала поездку на итальянский курорт фразой «тошнит от запаха людей»
03 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto/eternalcreative

Австралийка жаловалась на запах людей, который вызывает тошноту, на побережье Амальфи.
Австралийка отправилась отдыхать на побережье Амальфи (Италия), но её возмутил тошнотворный запах людей. О своих впечатлениях она рассказала в TikTok, пишет Daily Mail.

Путешественница Изабелла Хайфилд рассказала, что до итальянского курорта неудобно добираться: на дорогах все сигналят, а общественный транспорт двигается со скоростью 100 км/ч. Время, проведённое в автобусе, она назвала «самым ужасным опытом за всю поездку».
 
«Я думаю, что люди там в целом не знают, что такое дезодорант. Если вас не затошнит от автобусов, вас будет тошнить от запаха людей», — сказала австралийка.
 Не порадовала Хайфилд и местная еда, которую она нарекла «средней» и дорогой.
 
«В некоторых местах за тарелку макарон берут 36 евро. Это чертова мука и вода!», —высказалась Изабелла Хайфилд.
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