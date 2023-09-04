В турецкой Анталье россиянин в наркотическом опьянении устроил дебош

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В Анталье задержали турист из России.
Портал gazetevatan.com пишет, что россиянин в наркотическом опьянении разделся, кричал и катался по земле.
Мужчина выкрикивал слово «вода» по-русски и по-английски. Полицейские дали ему выпить около 3 литров жидкости. Потом россиянина обливали холодной водой. Но и такие процедуры не смогли успокоить туриста. Правоохранители вызвали подкрепление и задержали мужчину.
В отделении полиции россиянина допросили сотрудники наркологической службы.
Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. По её словам, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.
Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).
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Мужчина выкрикивал слово «вода» по-русски и по-английски. Полицейские дали ему выпить около 3 литров жидкости. Потом россиянина обливали холодной водой. Но и такие процедуры не смогли успокоить туриста. Правоохранители вызвали подкрепление и задержали мужчину.
Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. По её словам, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.
Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).
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Мария Фирсова