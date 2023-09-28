В турпоездках по социальным сертификатам побывали 28 тыс подмосковных школьников

Фото: Минкульт МО
27,9 тыс школьников из Подмосковья совершили с начала года турпоездки по социальным сертификатам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Самыми популярными направлениями у ребят стали Государственная Третьяковская галерея, музей Жостовской фабрики декоративной росписи в городском округе Мытищи, а также музеи городских округов Звенигород и Истра», – рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.Помимо этого, популярностью пользовались турпоездки в Сергиево-Посадский музей-заповедник, музеи военной истории Истры, Коломенский кремль, Серпуховский историко-художественный музей и музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово».
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