В Турции ужесточают правила сдачи в аренду жилья туристам

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Правительство Турции обязало тех, кто желает сдавать квартиры в аренду туристам, получать лицензии.
Об ужесточении правил пишет официальный правительственный вестник Resmi Gazete. По закону сдача жилья на срок менее 100 дней будет расцениваться арендой помещений для целей туризма. Собственникам нужно будет получать лицензию.
Если арендодатель хочет сдавать туристам жильё, находящееся в многоквартирном здании, потребуется получить согласие всех жильцов дома. За нарушение правил грозит штраф в размере 100 тысяч турецких лир (примерно 330 тысяч рублей). Если спустя 15 дней арендодатель не получит разрешение от министерства, с него будут взимать ещё на 500 тысяч лир (1,6 млн рублей).
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«В связи с этим на входах в арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством», —сказано в законе. Ведомство определит сбор за выдачу разрешительных документов.
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Мария Фирсова