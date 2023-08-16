В усадьбе Мелихово отметят сразу три Спаса

Фото: Минкульт МО
В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов отметят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Гости смогут освятить новый урожай яблок, посетить мастер-классы, выставки, ярмарку народных промыслов, побывать на тематической экскурсии «Птичьи трели мелиховского сада».
Помимо этого, посетителей приглашают поучаствовать в русских играх, турнире по яблочным шашкам, понаблюдать за дефиле русских народных костюмов. Желающие смогут познакомиться с предметами старины и атрибутами русского чаепития.
Артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» представят театральные миниатюры по произведениям знаменитого писателя и драматурга.
Читайте также:
Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных в России направлений для автоэкскурсий
Участники масштабной реконструкции «Александрова дорога» побывали в Волоколамске
Жителей Подмосковья приглашают на выставку «Заветы старины»
Помимо этого, посетителей приглашают поучаствовать в русских играх, турнире по яблочным шашкам, понаблюдать за дефиле русских народных костюмов. Желающие смогут познакомиться с предметами старины и атрибутами русского чаепития.
Читайте также:
Подмосковье вошло в топ-3 самых популярных в России направлений для автоэкскурсий
Участники масштабной реконструкции «Александрова дорога» побывали в Волоколамске
Жителей Подмосковья приглашают на выставку «Заветы старины»
Лора Луганская