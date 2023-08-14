В усадьбе Мураново состоялся литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ»

Фото: Радио 1
В течение 2-х дней в мурановском усадебном парке развернулось удивительное действо, объединяющее музыкальные и театральные жанры с современной поэзией. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В первый день предстоящего фестиваля посетителей встретились с народным артистом России Сергеем Безруковым — впервые на открытой площадке Подмосковья будет представлен музыкально-поэтический спектакль «Хулиган. Исповедь» о судьбе великого русского поэта Сергея Есенина.
12 августа в дневной программе фестиваля, по уже сложившейся традиции, выступили профессионалы своего дела и любители из числа зрителей. Вдохновляли гостей на творческое самовыражение в уютном пространстве малой сцены молодые, но уже очень популярные чтица Ольга Сычева и поэтесса Юлия Мамочева, а также талантливая и романтичная актриса театра и кино Елизавета Арзамасова. Прозвучали как всем известные стихи, так и авторские произведения.
За два дня проведения литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ» усадьбу Мураново посетило более 2 тысяч человек.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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«Мураново – это усадьба, которая тесно связана с поэзией, поэтому фестиваль проходит именно здесь. В этом году мы подумали, что фестиваль надо растянуть на два дня, и это было правильным решением. У нас столько гостей, в первый день единовременно мы собрали на площадке более 1100 человек, для меня в Мураново это впервые», - рассказал директор усадьбы Мураново Александр Богатырев.
«Публика приняла очень тепло, такие добрые лица в зале, и дети, и взрослые. Публика была разношёрстная и это очень показательно, что у зрителей есть запрос на поэзию и новые видения, это очень приятно», - поделилась Елизавета Арзамасова.
За два дня проведения литературного фестиваля «Проект: ПОЭТ» усадьбу Мураново посетило более 2 тысяч человек.
«Для меня большая радость участвовать второй раз в проекте. Спасибо большое организаторам, это такой большой праздник поэзии. Очень приятно видеть, что он находится в таком замечательном месте, это самая красивая сцена. Программа была очень насыщенной, и каждый год участники удивляют, вдохновляют, это большой заряд энергии и творчества» - поделилась участница фестиваля Алина Савенко.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова