В усадьбе Шахматово отметят праздник «Осенины»

Фото: Минкульт МО
В усадьбе Шахматово государственного мемориального музея-заповедника Дмитрия Менделеева и Александра Блока 21 сентября пройдёт традиционный праздник «Осенины». Он будет посвящён собранному урожаю, плодородию и семейному благополучию, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Начало фестиваля – в 13 часов.
«Усадьба Блока встретит детей и взрослых в русских народных традициях – хороводами, старинными играми, песнями и частушками. Интерактивная программа расскажет о русских традициях выращивания и сбора урожая, значимости лошади в жизни крестьян. Посетители узнают о старинных рецептах заготовок на зиму, примут участие в мастер-классе», – говорится в сообщении.Экскурсия по главному усадебном дому познакомит гостей с историей семьи Блока, творчеством поэта, жизнью семьи Бекетовых в Шахматове. Участникам квеста по территории усадьбы предстоит разгадать загадки и головоломки.
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Лора Луганская