В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов

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Глава Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения для туристов, которые ожидают очередь на паром через Керченский пролив. Об этом Крючков написал в своем телеграм-канале.
Крючков дополнил, что в Феодосии шестнадцать пансионатов, гостиниц и туристических баз готовы принять до 600 человек. Отмечается, что людей обеспечат питанием.
Сообщается, что некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания туристов. Их отъезд перенесли на более позднюю дату.
В Керчи восемнадцать пунктов временного размещения принимают людей.
Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.
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Сообщается, что некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания туристов. Их отъезд перенесли на более позднюю дату.
Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.
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Екатерина Коршунова