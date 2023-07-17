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В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов

17 июля 2023, 11:52

Фото: iStock/Fototocam

Глава Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Феодосии и Керчи развернули 34 пункта временного размещения для туристов, которые ожидают очередь на паром через Керченский пролив. Об этом Крючков написал в своем телеграм-канале.
Крючков дополнил, что в Феодосии шестнадцать пансионатов, гостиниц и туристических баз готовы принять до 600 человек. Отмечается, что людей обеспечат питанием.

Сообщается, что некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания туристов. Их отъезд перенесли на более позднюю дату.


В Керчи восемнадцать пунктов временного размещения принимают людей.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. Об этом заявил Минтранс России.

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#туристы
#Крым
#гостиницы
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Песков ответил на вопрос о безопасности туризма в Крыму
17 июля 2023, 12:44

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры для безопасности туризма в Крыму постоянно принимаются и улучшаются. Об этом Песков сообщил во время общения с журналистами.
Пресс-секретарь добавил, что от властей Крыма в связи с ЧП на Крымском мосту требуется собранность. Отмечается, что другие меры обеспечения безопасности в регионе не обсуждались.

Песков уточнил, что в Кремле знают о том, кто совершил теракт и его причину.

Напомним, ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение на Крымском мосту. Он уточнил, что ЧП случилось «в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». На данный момент железнодорожное движение по Крымском мосту возобновлено. В результате ЧП погибли двое жителей Белгородской области, их 14-летняя дочь госпитализирована.

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#Песков
#Крымский мост
#туризм
#Крым
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Минтранс РФ: приостановлена работа Керченской паромной переправы
17 июля 2023, 09:59

Фото: iStock/Natalia Garmasheva

В Минтрансе России сообщили о временной приостановке Керченской паромной переправы, о её возобновлении сообщат дополнительно.
«Работа Керченской паромной переправы в настоящее время приостановлена. Всего для перевозок на переправе задействовано 5 паромов и 2 больших десантных корабля», - говорится в Telegram-канале ведомства.

При этом уточняется, что информация о возобновлении переправы будет озвучено дополнительно. Также в ведомстве напомнили, что движение поездов по Крымскому мосту возобновлено. При этом водителей призвали выбирать альтернативные пути в связи в закрытием автомобильного движения.


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#паромная переправа
#Крымский мост
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Крючков перечислил документы, которые необходимы для проезда по альтернативному маршруту в Крым
17 июля 2023, 09:34

Фото:istockphoto/Dmetsov

Советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале перечислил документы, которые необходимы для того, чтобы попасть в Крым по альтернативному маршруту.
Для проезда в Крым через новые регионы страны нужно иметь при себе паспорта, детям — свидетельство о рождении. Также нужно предоставить документы на автомобиль.

Из-за ЧП на Крымском мосту движение временно прекращено, работа паромной переправы между Крымом и Кубанью приостановлена. Туристов и гостей республики призывают выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
 
В Крым можно приехать от Ростова-на-Дону до Джанкоя. Дорога будет через Мариуполь, Приморск и Николаевку. Работа пунктов пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп продолжается в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.
По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#Крым
#туризм
#ЧП
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Крымские отельеры готовы безвозмездно продлить проживание туристам в отелях
17 июля 2023, 09:03

Фото:istockphoto/kadmy

Отельеры Крыма готовы бесплатно продлить проживание тем туристам, которые вынуждены пока оставаться в Крыму.
Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рекомендовал отдыхающим на полуострове оставаться в гостиницах, санаториях и пансионатах.

РИА Новости пишет, что в Крыму создан оперативный штаб по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об это рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.

По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.

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#отель
#ЧП
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Эксперт рассказала о повышении цен на путёвки в Турцию
16 июля 2023, 15:35

Фото: iStock/den-belitsky

Цены на путёвки в Турцию поднялись от 20 до 70 процентов. Об этом РИА Новости сообщила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
На стоимость повлияли инфляция и повышение курса доллара и евро к рублю.

«Это еще хорошо, что авиакомпании маржинальность держат небольшой и не пересмотрели валютные цены, а так мы бы ощутили еще большее прибавление к стоимости», – уточнила эксперт.

Однако Осина отметила, что рост цен не останавливает россиян, которые продолжают покупать путёвки и находить способы сэкономить. Так туристы начали обращать внимание на отели более низкого класса и сокращать продолжительность отпуска. 

Но, тем не менее, директор Альянса сказала, что за летний период в Турции отдохнут примерно три миллиона российских туристов. 

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#отдых
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В деревне Речки заложили первый камень африканского сафари-парка
14 июля 2023, 22:52

Фото: телеграм-канал Екатерины Долгасовой

В городском округе Лотошино дали старт созданию африканского сафари-парка. Он появится в 2026 году, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Мы рады инвестиционным проектам на территории нашего округа и заинтересованы в сотрудничестве с дружественными нам африканскими странами. Реализация этого проекта только укрепит дружбу России с Африканским континентом и будет интересна как лотошинцам, так и гостям округа», – сказала во время церемонии глава городского округа Екатерина Долгасова.
Открытие культурного объекта запланировано на 2026 год. По замыслу инвесторов, в парке появятся африканская этнографическая деревня, экспозиция африканских нарядов, бунгало, зона отдыха, парковая полоса, гостиница и кафе.

В церемонии закладки первого камня в деревни Речки приняли участие посол Демократической Республики Конго в России Иван Вангу Нгимби, посол Экваториальной Гвинеи в России Лусиано Нкого Ндонг Айекаба, а также ректор Евразийского международного университета, сопредседатель Африканского международного конгресса Константин Клименко.
 
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Мытищинский народный промысел вошёл в число номинантов голосования за лучшие турпроекты
 

#Московская область
#Подмосковье
#Лотошино
#сафари-парк
#туризм
#Екатерина Долгасова
#Африка
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Мытищинский народный промысел вошёл в число номинантов голосования за лучшие турпроекты
14 июля 2023, 16:19

Фото: Фотобанк МО

Федоскинская миниатюра из Мытищ включена в число номинантов онлайн-голосования Russian Traveler Awards 2023. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
Федоскинская миниатюра – народный промысел, вид русской лаковой миниатюрной живописи масляными красками на папье-маше. Он сложился в конце XVIII века в селе Федоскино городского округа Мытищи.
 
Издательство Russian Traveler объявило о старте всероссийского онлайн-голосования, посвящённого туристическим возможностям страны. Благодаря конкурсу россияне вместе определят главные направления в российской сфере путешествий – от музеев до экомаршрутов. На победу претендуют сразу девять номинантов из Подмосковья. 

Проголосовать за понравившийся проект можно по ссылке. Итоги голосования подведут в ноябре. Результаты голосования будут опубликованы на сайте и в журнале Russian Traveler.

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#Московская область
#Подмосковье
#Мытищи
#Федоскино
#туризм
#голосование
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РСТ: российские туристы могут без пересадки отправиться в 36 стран
14 июля 2023, 15:03

Фото: iStock/aapsky

Вице-президенты Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что россияне смогут летать в 36 стран без пересадки. Об этом вице-президенты РСТ заявили на пресс-конференции.
Отмечается, что в 2023 году еще несколько стран откроются для прямых рейсов из России.

«Достаточно широкая сеть, начиная от Китая и заканчивая планирующим открыться Вьетнамом», — пояснил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Вице-президент РСТ, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко дополнил, что в период до пандемии количество стран с прямым перелетом из России составляло 69, в мае 2022 года их число сократилось до 7.

Осауленко уточнил, что российским туристам прямым рейсом из страны доступны практически все зарубежные туристические безвизовые направления. К ним относятся: Египет, Турция, Таиланд и другие.

Барзыкин добавил, что полеты с пересадкой через третьи страны характеризуются высокими рисками и денежными затратами.

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#россияне
#туризм
#прямой перелет
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Усадьба Кривякино пригласила на цветотерапию
14 июля 2023, 14:50

Фото: Минкульт МО

В парковом аптекарском огороде усадьбы Кривякино в городском округе Воскресенск начался сезон цветения шалфея и тимьяна. Гостей приглашают на цветотерапию, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Аптекарский огород спланирован по канонам регулярного парка. На компактной территории представлено более 20 видов растений. Это, например, тимьян ползучий, шалфей дубравный, мята перечная и земляничная, мелисса лекарственная, монарда и эхинацея пурпурная. 

Эти и другие растения владельцы усадьбы использовали для изготовления лекарственных средств против гриппа, простуды, усиления иммунной системы. Также они применялись как приправы. 
 
Наряду с лекарственными растениями, гости усадьбы могут насладиться ароматами сортовых роз и других цветов. 

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#Минкульт МО
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