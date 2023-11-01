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В Японии намерены выгонять туристов из Токио из-за переполненности мегаполиса

АТОР: В Японии будут бороться с большим количеством туристов
01 ноября 2023, 02:02
Фото: iStock/blew_i

Фото: iStock/blew_i

В Японии власти разработали план по борьбе с переизбытком туристов в стране. В документе указаны меры, которые позволят распределить по Японии часть путешественников, а в наиболее популярных городах усилить транспортную инфраструктуру. Об этом сообщает АТОР.

Министерство туризма Японии планирует расширить парк такси и автобусов с целью снижения нагрузки на перевозчиков в туристический сезон. Также появятся до самых посещаемых районов появятся прямые маршруты, а в непиковые часы их стоимость будет снижена.

Кроме того, документ содержит решение проблемы переполненности туристами самых популярных городов Японии — Токио, Киото и Осаки. Для уменьшения концентрации путешественников им будут предложены одиннадцать альтернативных направлений.

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#япония
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Фестиваль «Между прошлым и будущим» в Зарайске продолжится спектаклем-прогулкой по городу
31 октября 2023, 17:25

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Творческое сообщество МИРА приглашает на спектакль-путешествие по Зарайску гостей фестиваля «Между прошлым и будущим».
Визуально-образный аудио-спектакль о городе и его истории создан из документальных интервью с жителями города. Зрителей ждет путешествие по разным локациям города, где они смогут погрузиться в истории людей и увидеть своими глазами визуальные картины, которые создадут для них артисты.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Фестиваль у нас получился масштабным, мы создали коллаборация современного искусства с предпринимательской деятельностью. Фестиваль ищет новую формулу развития малых городов и теперь в ней существует современное искусство. А для того, чтобы у людей была возможность еще больше понять культурные коды города, мы создали этот спектакль. Команда творческого сообщества «МИРА» приехали в Зарайск, здесь они пробыли семь дней и разработали иммерсивный спектакль по городу, который удивительно рассказывает про Зарайск», - поделилась куратор фестиваля «Между прошлым и будущим» Марина Глухова.
Фото: Радио 1

Творческое сообщество МИРА из Суздаля – это сообщество людей, неравнодушных к красоте традиций и обаянию современности. Проект вырос из фестиваля «Человек Мира», который с 2011 года был местом творческого взаимодействия художников, музыкантов, театральных деятелей, режиссеров, людей искусства. 

Фото: фотобанк Московской области 

«Это тот момент, когда мы не придумывали что-то новое, а узнали новшества от самих жителей, ведь они могут намного больше рассказать об этом городе. Мы ожидаем примерно 50 человек на один спектакль, потому то он иммерсивный, в нем очень важно погружение. После показов 11 и 12 ноября, будет большая премьера с 25 ноября и по 27 ноября, и в эти даты спектакль будет бесплатным. Однако, в декабре он станет платным. Сейчас мы делаем фокус группу, пока всё тестируем, находимся в диалоге со зрителями, а дальше уже у спектакля появится своя история», - отметила Марина Глухова.

Фото: Радио 1

Фестиваль «Между прошлым и будущим» проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Он стартовал с открытия выставки современного искусства под кураторством галеристки Полины Аскери.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#выставки
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Россияне поделились планами на ноябрьские праздники
Опрос: Россияне планируют отдых внутри страны
31 октября 2023, 16:38

Фото: istockphoto.com/YURY TARANIK

Согласно опросу Отелло (сервис бронирования от 2ГИС), россияне планируют провести ноябрьские праздники, путешествуя внутри страны.
Самыми популярными среди наших сограждан направлений путешествий оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Республика Алтай.

Как уточняет Газета.ру, 58% респондентов в эти праздники планирует путешествовать, 28% проведет выходные дома или на даче, еще 11% отправятся за город. Заграничный отдых на грядущие ноябрьские запланировали лишь 4% опрошенных.

Также выяснилось, что большинство россиян будет путешествовать с семьёй и детьми.

Ранее опрос «Ренессанс страхование» и сервиса «Автокод» показал, что российские автомобилисты стали экономить в этом году на автомойках (26%), а также на запчастях (25%). Кроме того, 22% респондентов отметили, что экономили на аксессуарах и тюнинге.

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#отдых
#опрос
#выходные
#город
#праздники
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Коломенская пастила отправляется в Кижи
31 октября 2023, 15:48

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Пастильные наборы коломенской пастилы войдут в сувенирную линейку музея-заповедника «Кижи»
В музейные наборы вошел особый вид коломенской пастилы – смоква, который изготовлен по старинным рецептам из традиционных коломенских сортов яблок. В отличие от рыхлой пастилы, яблочное пюре здесь не взбито, а уварено с медом, с добавлением ягод. Сушится смоква большими пластами в вольном печном духе.

Фото: фотобанк Московской области
«Это такая история со вкусом, которая входит в нашу жизнь. И это не первый наш опыт работы с государственными музеями. Мы уже много лет работаем с Третьяковской галерей, с музеем-заповедником «Царицыно». Сейчас же впервые наша коломенская пастила поедет так далеко от нас. Я думаю, что это только начало нашего сотрудничества. Можно еще будет подумать о специальном вкусе, который окружает замечательное место Кижи, может какая ягода, чтобы пастила еще больше относилось к этому музею», - рассказала генеральный директор Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад» Наталья Никитина.
Фото: Министерство культуры и туризма МО

Коробки для пастилы выполнены в традициях исторического картонажа по лекалам XIX века, их украшает архитектурный ансамбль Кижского погоста – один из трех первых объектов ЮНЕСКО в России. Сердце Кижского погоста – двадцатидвухглавая церковь Преображения Господня, которую по праву можно считать самым большим, сложным и гармоничным архитектурным объектом деревянного зодчества на планете.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

«Мы выбрали ту пастилу, которая хорошо хранится, это ягодные пастилы, которые имеют название - смоква. Они выделываются без белка, то есть они больше похожи на мармелад. Вкусы с лесными ягодами приближены к природе, к нашей русской жизни. Мы с такой любовью делали упаковку, создавали коробочки, к тому же нам дирекция музея «Кижи» присылала изображения, которые они бы хотели видеть на наших коробках.  Все делается в ручную, что добавляет души и сердца продукту. Мы уже много лет производим пастилу в Коломне и готовы делится ею с теми, кому это нужно и важно», - отметила Наталья Никитина.

Фото: фотобанк Московской области
Пастильное производство и Музей истории со вкусом «Коломенская пастила» были открыты в Коломне 15 лет назад, за это время удалось восстановить старинную технологию и воссоздать целую коллекцию исчезнувших вкусов, каждый из которых имеет свою историю.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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Фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» в Мытищах набирает обороты. 
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«Мелихово» примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств»
31 октября 2023, 14:48

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» 4 ноября примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств».
В рамках всероссийской акции для гостей интересную культурно-развлекательную программу. Посетителей ждет музыкальная программа «Чехов и Рахманинов», интерактивная экскурсия «Антоний и медицина Чеховы» и музыкально-литературное мероприятие «Романсы в творчестве Чехова».

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

«Ночью музей совсем другой, в вечерних сумерках он открывается по-новому и это уже само по себе интересно. У нас будут две литературно-музыкальные программы, одну представит заслуженная артистка Татарстана. Она посвящена романсам Антона Павловича Чехова. Посетив эту программу, можно будет глубже окунуться в творчество писателя, погрузиться в контекст того времени, потому что многие музыкальные произведения той эпохи уже, к сожалению, не на слуху, некоторые и вовсе уже забыты», - рассказала заведующая культурно-просветительским отделом музея-заповедника «Мелихово» Мария Борова.
Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Также можно будет увидеть уникальные предметы из фонда музея «История музейного шедевра» и посетить главный усадебный дом.

«Также будет литературно-музыкальная программа посвященная Рахманинову, мы знаем что сейчас празднуется 150-летие Сергея Васильевича. Локации разные, и даже возможно то, что во все попасть не удастся, так как они не большие, поэтому нужно выбрать для себя наиболее интересное. Все меропрития проходят в помещениях, за исключением прогулки по усадьбе. Очень важно во сколько приедут наши гости, конечно, маленьким детям может быть сложно из-за позднего времени. Ну, а что касается интерактивной программы, она подходит и для первоклассников, и для взрослых людей», - отметила Мария Борова.

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств» проходит в 11-й раз. В этом году она приурочена ко Дню народного единства, ее проведут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы во всех регионах страны подготовили тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате. 

Фото: официальная страница «ВК» музея-заповедника «Мелихово»

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#акции
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Турция вводит плату за посещение иностранцами мечети Айя-София в Стамбуле
Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев с 15 января
31 октября 2023, 12:28

Фото: iStock/9parusnikov

Вход в мечеть Айя-София в Стамбуле станет платным для иностранцев с 15 января 2024 года. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.
Напомним, что в 2020 году турецкий Госсовет аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя-Софии) в музей. Следом за этим, президент государства Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть, в которой будут проводиться богослужения для мусульман. После этого вход в мечеть стал бесплатным как для граждан страны, так и для её гостей. До этого необходимо было покупать билет в музейной кассе.

По словам министра, плата будет взиматься с иностранцев, а для граждан Турции вход в мечеть останется свободным. В настоящее время стоимость не определена. 

Также отмечается, что введение платы за вход обосновано рекомендацией ЮНЕСКО. С 15 января 2024 года туристы и верующие будут попадать в здание мечети через разные входы. 

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#билет
#реджеп тайип эрдоган
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В «Горках Ленинских» впервые открылась творческая школа «Новые имена»
31 октября 2023, 11:06

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

30 октября в музее-заповеднике «Горки Ленинские» официально открылась Осенняя Творческая школа «Новые имена», обучение в которой проходят 17 молодых людей из 6 регионов России.
В этот раз занятия проводятся по специальностям духовых и ударных инструментов. Ранее Творческая школа всегда проходила летом в Суздале.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

«Школа "Новых имен" это продолжение одной из линии развития нашего музея, такой постоянной и важной для нас, связанной с молодыми талантливыми людьми в разных сферах, художниками, театралами, музыкантами. В музее регулярно проходят творческие резиденции самой разной направленности. В любом случае мы любим и ждем в музее талантливых молодых ребят», - рассказала директор музея-заповедника "Горки Ленинские" Алиса Бирюкова. 
 
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

Всего было отобрано 17 участников в возрасте от 11 до 18 лет -учащихся ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ и колледжей из Москвы, Республики Татарстан (Казань), Удмуртской Республики (Ижевск), Воронежа, Ханты-Мансийска и Кемерово.

«Название "Новые имена", оно символично, потому что эти имена имеет смысл запоминать уже сейчас, вполне возможно, что через некоторое количество лет эти дети будут составлять гордость русской академической музыкальной сцены и мы очень рады принимать этот творческий состав у нас в музее-заповеднике.  И кроме того, это уникальная возможность для наших посетителей побывать на прекрасных концертах, потому что помимо того, что ребята проходят полноценную школу, где у них преподают известные учителя действующих ВУЗов нашей страны, они проводят концертные программы», - поделилась Алиса Бирюкова. 
 
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

В течение недели своим мастерством с ребятами поделятся преподаватели Московского государственного института культуры, Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) им. Гнесиных.

«Ученики погружаются в том числе и в музейную жизнь. Часть их дня — это профессиональные занятия с их педагогами, а другая часть дня — это знакомство с экспозициями музея, с выставками. Мы проводим для них специальные программы, это своеобразное погружение в историю, что может сыграть для учеников вдохновляющим фактором», - отметила Алиса Бирюкова. 
Фото: официальный сайт Министерства культуры и туризма МО

По итогам Осенней Творческой школы талантливые музыканты, проявившие себя наиболее ярко, могут быть рекомендованы членами Художественно-экспертного совета к присвоению статуса стипендиата
Фонда «Новые имена», который дает право на получение единовременной стипендии и путевки в Творческую школу «Новые имена» в 2024 году. 

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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#татарстан
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В Красногорске проходит XXI Международный фестиваль спортивного кино «KRASNOGORSKI»
30 октября 2023, 16:29

Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск

Традиционный фестиваль проходит в округе с 25 по 1 ноября на различных площадках муниципалитета. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ.
Красногорск в 21-й раз стал центральной площадкой Международного фестиваля спортивного кино «KRASNOGORSKI». Торжественная церемония открытия, по традиции, состоялась в ДК «Подмосковье».
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск 

«Красногорск очень спортивный город, с большим процентом молодого населения. Здесь спорт одна из главный тем, которую развиваем и поддерживаем. И название сложилось не случайно, Красногорски,  KRASNOGORSK это название города, а SKY это лыжи. Красногорская лыжня известна на российской территории, здесь действительно побывали много спортсменов, которые показывали лучшие результаты в стране», - рассказала начальник управления культуры, туризма и молодёжной политики администрации г. о. Красногорск Галина Ковалева.

Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск 

Фестиваль открыла документальная драма «Финт Боброва» о легендарном советском футболисте, хоккеисте и выдающемся тренере, а также единственным в истории капитаном сборной, выступавшим как на летних, так и на зимних Олимпийских играх.

Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск 

«Главная идея фестиваля, это поддержка отечественного кинематографа. Достаточно продолжительное время кино о спорте было не так много, и только вот в последнее время появились художественные фильмы. Люди выходят заряженные после просмотра, а это важно и нужно в наше время. Поэтому наша задача поддерживать режиссёров и показывать новые фильмы о спорте», - поделилась Галина Ковалева. 

Лучшие фильмы о спорте зрители могут посмотреть совершено бесплатно в концертных залах, кинотеатрах, арт- пространствах и других творческих площадках Красногорска, Москвы и Московской области.
Фото: официальный сайт администрации городского округа Красногорск 

«Сейчас мы и художественные фильмы рассматриваем, раньше фестиваль был более документальным. Сейчас мы допускаем к участию все варианты фильмов, вплоть до короткометражек, даже вели для них новую номинацию «Дебют», - отметила Галина. 

В этом году на 21-й Фестиваль спортивного кино свои картины направили авторы из России, Сербии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Ирана, Македонии, Германии, Турции.  Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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Подмосковье вошло в топ самых туристических направлений на осенних каникулах. 

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Во Вьетнаме турист из России застрял на водопаде
30 октября 2023, 13:22

Фото: iStock/Derek Brumby

Турист из России застрял на 10-метровом водопаде во вьетнамском городе Дананг.
Местное издание VnExpress сообщает, что 31-летний мужчина спускался по камням вниз, но на полпути остановился и ухватился за скалу. Местные жители вызвали экстренные службы.
 
Спасатели преодолели более километра лесных дорог с опасными каменистыми склонами и добрались до места происшествия. Для спуска к туристу они пользовались веревками, ремнями безопасности и специальными защитными снаряжениями. Спасательная операция длилась примерно 30 минут.

Ранее путешественник Малых рассказал об особенностях браков россиян с вьетнамцами. Тревел-блогер Юрий Малых путешествует по Вьетнаму. Он рассказал о браках между местными женщинами с русскими мужчинами. С его слов, браки между вьетнамками и россиянами явление нередкое. Юрий Малых лично знает 7 таких супружеских пар. При этом русские мужчины не любят появляться на публике со своими супругами.

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#туристы
#туризм
#спасатели
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Фестиваль зрительских симпатий «Подмосковные вечера» в Мытищах набирает обороты
30 октября 2023, 11:43

Фото: Радио 1

С 26 октября по 2 ноября 2023 года театр драмы и комедии «ФЭСТ» предствит на своих площадках в рамках проведения VII Международного театрального фестиваля зрительских симпатий «Подмосковные вечера» 12 коллективов из России и Казахстана.
«Этот фестиваль мы проводим в 7 раз, к сожалению мы не смогли его показывать с той регулярностью, которую мы заявляли в самом начале, а это раз в два года. Но вот в этом году, этот фестиваль возвращается в наш театр и мы сделаем все, для того, чтобы он прошел интересно, содержательно и любопытно для всех зрителей», - отметил художественный руководитель театра «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь Шаповалов.

Фото: Радио 1

В жюри фестиваля - известные российские критики: Анастасия Ефремова, Марина Тимашева, Лариса Каневская, Ксения Стольная, а также актер театра и кино, режиссер Михаил Богдасаров.

«Мне нравятся все площадки Мытищинского театра, каждая из них меня устраивает как зрителя. Это идеальный театр, подходящий для людей разных возрастов, ведь на этих четырёх площадках может проходить все что угодно. Здесь зрители хорошо воспитаны, приучены и благодарны», - подчеркнула председатель жюри фестиваля «Подмосковные вечера» Анастасия Ефремова. 
Фото: Радио 1

Экспертный совет фестиваля отсмотрел более 300 спектаклей-заявок от почти 200 театров. В афишу фестиваля вошли спектакли 13 коллективов из России и Казахстана, в том числе спектакли на татарском и казахском языках.
 
Фото: Радио 1

«Это международный театральный фестиваль, который проходит не в Москве, это уже правильно и приятно. Здоров, что громадное количество коллективов приехали именно в этот город, в этот театр. Я знаю, что в это место приезжают много зрителей из столицы, поэтому аншлаги тут проходят и в другие дни, вне фестиваля», - подчеркнул Михаил Богдасаров, член жюри фестиваля «Подмосковные вечера».
 
Поскольку «Подмосковные вечера» - это фестиваль зрительских симпатий, то в отборе спектаклей-участников эксперты ориентировались прежде всего на спектакли, которые вызовут сильный эмоциональный отклик и интерес именно у широкого зрителя. А обладатель Гран-при определится по результатам зрительского голосования.

Фото: Радио 1

На сегодняшний день уже семь театров из разных городов успели выступить на сценах театра «ФЭСТ», сам фестиваль продлится до 2 ноября. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. 

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