В Японии намерены выгонять туристов из Токио из-за переполненности мегаполиса

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В Японии власти разработали план по борьбе с переизбытком туристов в стране. В документе указаны меры, которые позволят распределить по Японии часть путешественников, а в наиболее популярных городах усилить транспортную инфраструктуру. Об этом сообщает АТОР.
Кроме того, документ содержит решение проблемы переполненности туристами самых популярных городов Японии — Токио, Киото и Осаки. Для уменьшения концентрации путешественников им будут предложены одиннадцать альтернативных направлений.
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