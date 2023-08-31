В ЮАР стая гиен отбила сородича у льва

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Стая гиен в ЮАР смогла отбить у льва сородича, которого он поймал.
Портал Latest Sightings сообщает, что во время сафари австралийки Марго и Мэдди Лоу проезжали мимо места, где ранее львы расправились с добычей. К этому времени хищники ушли, а остатки их добычи доедали гиены.
Внезапно гиены перестали есть. Появился огромный лев. Гиены бросились в разные стороны, но одну особь хищник поймал.
Но стая не стала бросать гиену, а пришла на помощь ей. Гигиены начали кусать льва за задние лапы и спину. Огромный хищник всячески пытался игнорировать их, но потом развернулся и столкнулся с гиенами нос к носу. В это время пойманная особь освободилась и убежала.
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Внезапно гиены перестали есть. Появился огромный лев. Гиены бросились в разные стороны, но одну особь хищник поймал.
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Мария Фирсова