В Зарайске открылась галерея современного искусства

Фото: Радио 1 / Аэлита Украинская
В Зарайске при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области стартовал первый фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим». В городе открылась арт-галерея, проходят мастер-классы, лекции, спектакли. Подробнее – в репортаже корреспондента «Радио 1».
Галерея современного искусства станет новой точкой притяжения для жителей и гостей города. Это здание городской усадьбы поэта-революционера Григория Мачтета, памятник архитектуры первой половины ХIX века. В советские годы здесь был центр занятости населения, а в день открытия арт-галереи пахло свежей краской, гости будто оказались в художественной мастерской.
В выставочных залах расположены работы 12 современных художников ASKERI GALLERY – Дарьи Котляровой, Темы Сюлева, Маши Руденко, Евгения Ches, Павла Полянского, Алишера Кушакова, Алексея Головина, Владимира Иванова, Ксения Сандеско, Наили Бутусовой, Jenya Jary, Михаила Блинова.
Говоря про работы Алишера Кушакова, куратор выставки «Между прошлым и будущим» Полина Аскери отметила, что это один из тех художников, который говорит про красоту женского тела и про красоту движения.
В одном из залов галереи представлены произведения Евгения Чеса (Ches). Но главная цель его приезда в город – создание мурала. На стене дома №12 по улице Советская Евгений и его команда запечатлели культурный ДНК города – Зарайского бизона. Высота граффити – три этажа, длина – более 60 метров.
Участников фестиваля «Между прошлым и будущим, который продлится до 12 ноября, ждут спектакль-променад от «Мира-центр», мастер-классы и лекции.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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В выставочных залах расположены работы 12 современных художников ASKERI GALLERY – Дарьи Котляровой, Темы Сюлева, Маши Руденко, Евгения Ches, Павла Полянского, Алишера Кушакова, Алексея Головина, Владимира Иванова, Ксения Сандеско, Наили Бутусовой, Jenya Jary, Михаила Блинова.
«Очень многие его героини, они всегда находятся в танце. Он пишет портреты разных мировых танцовщиц балета, и они получаются странными какими-то, их движения на каком-то изломе находятся. Но в этой дикости есть глубина, и природная сила каждой женщины. Когда женщина обретает своё внутреннее я, когда она знает кто она, куда она идёт, она может созидать вокруг себя очень правильное пространство. Женщины с полотен с Алишера Кушакова, они как раз тоже про работу с пространством, в том числе. Это доступное искусство, которое понятно и близко очень многим. Те художники, которые у нас в Askeri Gallery, они не всегда понятны всем, до них нужно отчасти, наверное, дойти, поразмыслить побольше. С работами Алишера всё гораздо проще, они про красоту, про движение в нашей жизни», – отметила Полина Аскери.Художник-гиперреалист из Санкт-Петербурга Алексей Головин работает в технике ассамбляжа живописи с саморезами.
«Эмоции и чувства на протяжении жизни входят в человека, как саморезы входят в картину, и создают такую кольчугу, она является одновременно и защитой человека, и тюрьмой, которая не даёт ему быть свободной», – рассказывает автор об одной из своих работ.
В одном из залов галереи представлены произведения Евгения Чеса (Ches). Но главная цель его приезда в город – создание мурала. На стене дома №12 по улице Советская Евгений и его команда запечатлели культурный ДНК города – Зарайского бизона. Высота граффити – три этажа, длина – более 60 метров.
«Я рисую зарайских бизонов, как отсылка к местной достопримечательности – Зарайскому бизону, статуэтке, которой больше 20 тысяч лет, это самая реалистичной скульптура того времени. Поскольку я рисую много лет граффити, слово взяло своё название от итальянского graffito – «царапать», наскальной живописи, и классическое граффити, которое уже не только можно увидеть на улицах, но и в галереях наряду с современным искусством, я изобразил бизонов в виде наскальной живописи», – рассказал корреспонденту «Радио 1» Евгений Чес.Статуэтка из бивня мамонта – уникальна, а её создателя археологи называют Микеланджело в палеолите. Увидеть шедевр можно в Зарайском кремле. По дороге к кремлю обращают на себя внимание и новые арт-объекты – их создают участники первой арт-резиденции под впечатлением от увиденного в городе и от общения с жителями.
Участников фестиваля «Между прошлым и будущим, который продлится до 12 ноября, ждут спектакль-променад от «Мира-центр», мастер-классы и лекции.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
Читайте также:
Более 50 работ представлено на масштабной выставке «Вокруг Левитана» в Звенигороде
Подмосковье участвует в Национальной гостиничной премии
В Подмосковье пройдут около 20 бесплатных показов фильмов II Фестиваля правильного кино
Аэлита Украинская