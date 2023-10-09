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В Зарайске стартовал крупный фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим»

09 октября 2023, 10:11
Фото: Министерство культуры и туризма МО

Фото: Министерство культуры и туризма МО

С 7 октября по 12 ноября в Зарайске, при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, пройдет первый фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим».
Масштабный проект откроется выставкой под кураторством галеристки Полины Аскери. В экспозиции будут представлены работы семи современных художников ASKERI GALLERY, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков и Алексей Головин.

Фото: Радио 1


«Это первый в России фестиваль, который соединил современное искусство и предпринимательство. Наша задача объединить бизнес-культуру и творчество, построить мост между государством, предпринимателями и креативно-художественным кластером. Это трехсторонний диалог, где все найдут понимание, чтобы город стал более привлекательным. Некоторые жители и гости города не знают, что тут провел лучшие времена Достоевский, что есть археологические находки и другие интересные вещи, а фестиваль об этом расскажет», - рассказала куратор фестиваля Марина Глухова.
Фото: Радио 1

Участники первой арт-резиденции продемонстрируют свои работы, созданные под впечатлением от Зарайска. Городская усадьба поэта-революционера Григория Мачтета стала т первой Зарайской галереей современного искусства и новой точкой притяжения для жителей и гостей Московской области.

Фото: Радио 1

«Сейчас многие слышат про креативную экономику и экономику впечатлений, и сейчас, чтобы создать отель или ресторан нужно вдохновение. Должна быть миссия, идея, креативная концепция, потому что строить ради денег не перспективно, а искусство является местом, откуда мы можем черпать вдохновение бесконечно», - отметила Марина Глухова.

Также, 14 октября в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» под открытым небом выступит группа ZVENTA SVENTANA. Это совместный проект российской певицы, композитора, аранжировщика, победителя второго сезона шоу-проекта «Голос» Христины Кузнецовой и российского композитора, ди-джея и продюсера Юрия Усачёва.

Фото: Радио 1
«Наша программа точно будет интересна людям, которые хотят создавать, созидать, найти новое место для своей деятельности или людям, которые желают провести выходные рядом с творцами», - поделилась куратор фестиваля Марина Глухова.

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В Минэкономразвития объяснили, как вернуть деньги за путевку в Израиль
09 октября 2023, 04:06

Фото: iStock/John Theodor

В Минэкономразвития объяснили россиянам, что нужно сделать для возвращения средств за туристические путёвки в Израиль. Об этом пишет РИА Новости.
Туристам нужно направить на юридический адрес или официальный адрес электронной почты туроператора требование о расторжении договора, сославшись на ст. 14 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Минэкономразвития России.

Отмечается, что в случае отсутствия ответа от туроператора, следует обратиться в суд.

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Туристка из России оценила жизнь в дешёвом ЖК в Таиланде

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

Российские блогеры решили на такси проехать почти через всю страну
#туристы
#россия
#израиль
#путёвки
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Российские блогеры решили на такси проехать почти через всю страну
06 октября 2023, 14:18

Фото: istockphoto/molchanovdmitry

Команда интернет-медиа NN решилась устроить эксперимент и преодолеть самую длинную поездку на такси длительностью 12 дней.
Блогеры уже отправились в путь из Владивостока в Санкт-Петербург. Расчетное время путешествия составило 261 час и 24 минуты. Вероятно, в это время не включили остановки и отдых, которые могут потребоваться таксисту.
 
«Это будет самая длинная, самая долгая и самая дорогая поездка на такси в мире. По нашим расчетам, поездка займет не менее 12 дней, а стоимость составит не менее 500 тысяч рублей», — сказано в публикации блогеров.
Ранее россиянин Шакин в одиночку пробежал вокруг света. Чтобы преодолеть расстояние равное длине экватора Руслану Шакину понадобилось 5 лет.

Уроженец Удмуртии Руслан Шакин в 28 лет переехал жить в США. Там он работал в логистической компании и параллельно занимался фитнесом. У мужчины возникла идея кругосветного челленджа. Руслан уволился, продал машину, купил палатку, детскую коляску и билет в Японию. 16 сентября 2018 года, в день своего 38-летия, мужчина стартовал с мыса Соя, который является самой высокой точкой острова Хоккайдо.

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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет

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#блогер
#путешествие
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«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет
06 октября 2023, 11:24

Фото: iStock/encrier

С 30 октября будут запущены прямые рейсы из Екатеринбурга на Пхукет.
РИА Новости пишет, что «Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Екатеринбурга на курорт Таиланда остров Пхукет с 30 октября. Регулярные рейсы будут выполняться 2 раза в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Билеты уже продаются.
 
В осенне-зимнем расписании рейсы запланированы на понедельники и четверги, обратный вылет стоит по понедельникам и пятницам. Ранее «Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы из Екатеринбурга в столицу Таиланда – Бангкок. Полеты стартовали 2 октября.

Ранее туристка из России оценила жизнь в дешёвом ЖК в Таиланде. Тревел-блогерша из России сняла квартиру в дешевом жилом комплексе в Таиланде и поделилась эмоциями.

«Я каждый день выхожу из дома и говорю: «Боже, какая красота! Как же мне повезло тут жить!», — так девушка описывает свои впечатления.
Девушка рассказывает, что в тайском ЖК был бассейн с фонтанами, зона отдыха с шезлонгами, беседками, парковка, спортзал. А на территории комплекса были садовники, уборщики и охрана. Также в кондоминимуме есть мангал и плита на улице, прачечная, общественная зона с кофейным автоматом, книгами.

По словам путешественницы, аренда такого жилья в Таиланде стоит 350-400 долларов (35-40 тысяч рублей) в несезон.

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Туристка из России оценила жизнь в дешёвом ЖК в Таиланде
06 октября 2023, 09:52

Фото: istockphoto/eternalcreative

Тревел-блогерша из России сняла квартиру в дешевом жилом комплексе в Таиланде и поделилась эмоциями.
Своим мнением девушка поделилась в личном блоге на платформе «Дзен», пишет «Лента.ру».
 
«Я каждый день выхожу из дома и говорю: «Боже, какая красота! Как же мне повезло тут жить!», — так девушка описывает свои впечатления.
Девушка рассказывает, что в тайском ЖК был бассейн с фонтанами, зона отдыха с шезлонгами, беседками, парковка, спортзал. А на территории комплекса были садовники, уборщики и охрана. Также в кондоминимуме есть мангал и плита на улице, прачечная, общественная зона с кофейным автоматом, книгами.
 
По словам путешественницы, аренда такого жилья в Таиланде стоит 350-400 долларов (35-40 тысяч рублей) в несезон.
 
«Примерно за столько же я снимаю жилье в Питере, когда приезжаю в Россию, Конечно, в высокий сезон цены на аренду поднимутся, но точно не станут заоблачными»,-уверяет путешественница.
Ранее сообщалось, что в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. 

3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.

По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

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Путешественник побывал в Северной Корее и раскрыл размер местной пенсии
06 октября 2023, 08:30

Фото: istockphoto/Lina Shatalova

Российский тревел-блогер посетил Северную Корею и раскрыл размер местной пенсии.
«Лента.ру» пишет, что путешественник сообщил, что официальную информацию о пенсиях найти в свободном доступе практически нельзя.
 
«Подобные вещи северокорейские власти сознательно держат в максимальном секрете. Глядя на то, как выглядят пенсионеры на улицах, а особенно в деревнях, во что одеты, как изможденно сидят на завалинке или пытаются продавать что-то с приусадебного участка, понимаешь, что не просто так», - отметил путешественник.
Пенсионный возраст для женщин в Северной Корее составляет 60 лет, для мужчин — 65. Трудовой стаж обычно не играет роли.
 
«Дело в том, что в этой стране 100-процентная занятость, неработающих домохозяек нет, как и тунеядцев. За это просто отправляют в трудовой лагерь»,-рассказал блогер.
По словам туриста, пенсия в стране маленькая и составляет 30 долларов (около 3000 рублей).
 
«Помимо непосредственно денег, дополнительно пенсионеры получают карточки на продукты. Медицина и лекарства для пенсионеров бесплатны, как, впрочем, и для всех остальных граждан»,-поделился путешественник.
Ранее Туристов в КНДР просят не носить синие джинсы из-за угрозы американизации. Об этом рассказала тревел-блогер Наталия Ансталь. По словам блогерши, джинсы в стране считаются признаком американизации. Также в КНДР нельзя одеваться и вести себя вызывающе, нельзя красить волосы, делать пирсинг. За просмотр сериалов или фильмов, которые создали в Южной Корее, можно попасть в тюрьму сроком от 5 до 15 лет.

«Имеется запрет на ввоз определенных книг, нужно проверить, если вы везете с собой какую-то книгу, не подпадает ли она под запрет. В КНДР запрещены книги о КНДР и Южной Корее иностранных авторов», — рассказывает Ансталь.
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Россияне стали лидерами по поездкам на популярный азиатский курорт
05 октября 2023, 13:44

Фото: iStock/grinvalds

Российские туристы чаще остальных посещали тайский остров Пхукет в сентябре 2023 года.
Phuket News, ссылаясь на Иммиграционное бюро страны пишет, что за сентябрь на популярный курорт Азии прилетели более 40 тысяч россиян. То есть каждый шестой турист был гражданином России.
 
На втором месте оказались туристы из КНР (37 тысяч человек). В топ-5 по итогам сентября попали туристы из Австралии, Индии и Малайзии. При этом к зиме число прибытий россиян на Пхукет вернётся к уровню 2022 года, когда ежемесячно на остров прибывали порядка 90 тысяч человек.

Ранее в Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте. 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.

По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

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#таиланд
#туризм
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В Таиланде россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе в незнакомом месте
05 октября 2023, 10:43

Фото: istockphoto/nd3000

Двух россиянок высадили из микроавтобуса посреди шоссе на острове Пхукет.
The Phuket News пишет, что 3 октября в 12:40 две россиянки заказали минивэн, чтобы доехать от курорта Laguna в ТЦ Central Festival.
 
По пути к месту назначения водитель должен был пройти контрольно-пропускной полицейский пункт. У тайца был просрочен транспортный налог. Он не хотел  платить штраф в размере 500 бат (около 1,3 тыс. рублей), поэтому просто высадил россиянок  на дороге. Но произошло это прямо перед офисом местного депутата Сомчарта Течатхаворнчарона. Оценив ситуацию, помощники депутата связались с полицейскими.

Нарушитель был найден и оштрафован на 5 тысяч бат (около 13,3 тысяч рублей). Дело будет передано в пхукетский офис Департамента наземного транспорта. Водителя могут лишить лицензии на управление коммерческим транспортом.

Ранее российский турист остался недоволен таксистом из турецкого Стамбула. Таксист-турок во время поездки допускал русофобские высказывания и установил двойную цену. В конце поездки таксист выставил счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей), при этом счётчик показывал сумму в 260 турецких лир (около 940 рублей). На вопрос, как образовалась такая сумма, турок ответил, что для россиян другой тариф, а в случае отказа платить грозил вызвать полицию.

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#туризм
#таиланд
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Туристы из Краснодара потратили больше всех денег на летний отдых в Москве
05 октября 2023, 09:36

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Краснодарские туристы потратили в столице в среднем 21 тысячу рублей на человека, не учитывая стоимость билетов и проживание.
На втором месте оказались гости из Ростовской области, а на третьем петербуржцы: 15,2 тыс. рублей и 12,8 тыс. рублей соответственно. Об этом сказано в исследовании геосервиса «2ГИС», пишет РИА Новости.
 
«Без учета стоимости билетов и гостиниц средняя сумма трат в поездке в Москву прошедшим летом составила 12,5 тысячи рублей на человека. В сравнении с прошлым годом она выросла на 2,3 тысячи рублей».
Летом столицу посетили 6,5 млн человек из других российских регионов.  Более всего туристов приехало из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей.
 
Самыми популярными местами, которые чаще всего искали на картах, стали Парк Горького, «Зарядье» и парк развлечений «Остров Мечты».

Ранее россияне назвали самый негостеприимный российский регион. Более всего туристам не рады в Краснодарском крае. 26% жителей данного региона испытывают раздражение из-за гостей из других областей. Менее всего недовольства туристы вызывают у жителей Камчатки — 74% опрошенных сказали, что отдыхающие не приносят им дискомфорта.

Зачастую местных жителей раздражает оставленный мусор, вандализм и неподобающий внешний вид туристов.

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Турист из России пожаловался на таксиста-русофоба в Турции
05 октября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Российский турист остался недоволен таксистом из турецкого Стамбула.
Таксист-турок во время поездки допускал русофобские высказывания и установил двойную цену. Такой историей российский турист поделился с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Дзен», пишет «Лента. Ру». Автор отзыва сообщил, что по дороге водитель интересовался, откуда он приехал.

«Узнав, что я прибыл из России, он резко сменил выражение лица и начал читать нравоучения о том, какие же мы все-таки ужасные нелюди», —говорит турист.
А в конце поездки таксист выставил счет на 600 турецких лир (около 2,2 тысячи рублей), при этом счётчик показывал сумму в 260 турецких лир (около 940 рублей). На вопрос, как образовалась такая сумма, турок ответил, что для россиян другой тариф, а в случае отказа платить грозил вызвать полицию.

«В общем, решил я заплатить эти 600 лир, лишь бы он отстал от меня, и в этот же день завел себе Istanbul Сard», —рассказал турист.
Ранее российская тревел-блогерша побывала в Италии и удивилась тому, как себя ведут итальянки. Своим мнением путешественница поделилась в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен». Путешественница рассказала, что у итальянок горячий темперамент. За некоторые поступки в России им могло быть стыдно. К примеру, блогерша отметила привычку итальянок выяснять отношения громко и прилюдно. Также итальянки демонстрируют своё превосходство над мужчинами.

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