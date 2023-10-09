В Зарайске стартовал крупный фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим»

Фото: Министерство культуры и туризма МО
С 7 октября по 12 ноября в Зарайске, при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, пройдет первый фестиваль современного искусства «Между прошлым и будущим».
Масштабный проект откроется выставкой под кураторством галеристки Полины Аскери. В экспозиции будут представлены работы семи современных художников ASKERI GALLERY, среди которых Дарья Котлярова, Тема Сюлев, Маша Руденко, Евгений Ches, Павел Полянский, Алишер Кушаков и Алексей Головин.
Фото: Радио 1
Участники первой арт-резиденции продемонстрируют свои работы, созданные под впечатлением от Зарайска. Городская усадьба поэта-революционера Григория Мачтета стала т первой Зарайской галереей современного искусства и новой точкой притяжения для жителей и гостей Московской области.
Фото: Радио 1
Также, 14 октября в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» под открытым небом выступит группа ZVENTA SVENTANA. Это совместный проект российской певицы, композитора, аранжировщика, победителя второго сезона шоу-проекта «Голос» Христины Кузнецовой и российского композитора, ди-джея и продюсера Юрия Усачёва.
Фото: Радио 1
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: Радио 1
«Это первый в России фестиваль, который соединил современное искусство и предпринимательство. Наша задача объединить бизнес-культуру и творчество, построить мост между государством, предпринимателями и креативно-художественным кластером. Это трехсторонний диалог, где все найдут понимание, чтобы город стал более привлекательным. Некоторые жители и гости города не знают, что тут провел лучшие времена Достоевский, что есть археологические находки и другие интересные вещи, а фестиваль об этом расскажет», - рассказала куратор фестиваля Марина Глухова.Фото: Радио 1
Участники первой арт-резиденции продемонстрируют свои работы, созданные под впечатлением от Зарайска. Городская усадьба поэта-революционера Григория Мачтета стала т первой Зарайской галереей современного искусства и новой точкой притяжения для жителей и гостей Московской области.
Фото: Радио 1
«Сейчас многие слышат про креативную экономику и экономику впечатлений, и сейчас, чтобы создать отель или ресторан нужно вдохновение. Должна быть миссия, идея, креативная концепция, потому что строить ради денег не перспективно, а искусство является местом, откуда мы можем черпать вдохновение бесконечно», - отметила Марина Глухова.
Также, 14 октября в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» под открытым небом выступит группа ZVENTA SVENTANA. Это совместный проект российской певицы, композитора, аранжировщика, победителя второго сезона шоу-проекта «Голос» Христины Кузнецовой и российского композитора, ди-джея и продюсера Юрия Усачёва.
Фото: Радио 1
«Наша программа точно будет интересна людям, которые хотят создавать, созидать, найти новое место для своей деятельности или людям, которые желают провести выходные рядом с творцами», - поделилась куратор фестиваля Марина Глухова.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова