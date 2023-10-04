Фото: Радио 1
4 октября в Звенигородском Манеже открылась выставка «Вокруг Левитана. Пейзаж конца XIX — начала XX веков из собрания Русского музея».
Проект объединит 56 работ главных русских художников-пейзажистов — учителей, друзей и последователей Исаака Левитана: Алексея Саврасова, Василия Поленова, Константина Коровина, Михаила Нестерова, Игоря Грабаря, Аполлинария Васнецова и других. Это первый большой проект Манежа после реставрации и первый, созданный в сотрудничестве с Русским музеем. Выставка проводится при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
Выставочное пространство обновленного здания делится на две части: постоянная экспозиция «От земли до неба», посвященная истории Звенигорода, и пространство для временных выставок. Постоянная экспозиция знакомит с историческим путём Звенигорода и территории, связанной с ним на протяжении нескольких столетий — Звенигородского княжества, уезда, района.
Фото: Радио 1
Выставка будет проходить до 25 февраля 2024 года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: Радио 1
«Любой зритель найдет здесь произведения, которые он вспомнит. Будут открытия, воспоминания. Русские пейзажи нам близки с детства, мы можем этого не замечать, но это так. Миссия музея в том, чтобы из общих моментов в жизни открыть красоту окружающего нас мира», - рассказал Сергей Кривонденченков, куратор выставки, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея.Часть экспозиции будет посвящена Звенигороду в фотографиях и открытках рубежа XIX-XX вв., каким его видели художники, приезжавшие сюда на пленэр. Именно Алексей Саврасов был одним из первооткрывателей красот «Звенигородского Барбизона» — села Саввинская Слобода близ Звенигорода. Сюда по приглашению Саврасова приезжали его ученики Исаак Левитан и Константин Коровин, а позже и многие другие русские пейзажисты.
Фото: Радио 1
«У нас два зала, в первом рассказывается о самом городе, через великие имена, а во втором уже выставлены работы пейзажной живописи. Представлены наши лучшие художники, манеж был местом вдохновения для многих из них», - отметила Елена Кожевникова директор Звенигородского музея.Фото: Радио 1
Выставочное пространство обновленного здания делится на две части: постоянная экспозиция «От земли до неба», посвященная истории Звенигорода, и пространство для временных выставок. Постоянная экспозиция знакомит с историческим путём Звенигорода и территории, связанной с ним на протяжении нескольких столетий — Звенигородского княжества, уезда, района.
«Звенигород древний город, именно поэтому сюда стоит приехать. Здесь в едино собрались искусство, культура, история и природа», - поделилась Наталья Воркунова экскурсовод Звенигородского музея.
Фото: Радио 1
Выставка будет проходить до 25 февраля 2024 года. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова