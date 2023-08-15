Вьетнам увеличил срок пребывания в стране без виз для россиян

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Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания с 15 до 45 дней.
Власти Вьетнама с 15 августа продлили срок безвизового пребывания в стране для россиян, пишет Vietnam News.
Также принято решение с 15 августа продлить для граждан 13 стран, в их числе Россия и Белоруссия, срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Получив такую визу, турист может многократно въезжать и выезжать из Вьетнама.
Новая визовая вьетнамская политика направлена на то, чтобы привлечь иностранных туристов в страну на фоне конкуренции с другими государствами Юго-Восточной Азии.
31 июля Россия увеличила список стан, граждане которых могут посещать страну по электронной визе. В этом числе оказались граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Электронная виза для посещения России была запущены 1 августа нынешнего года.
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Также принято решение с 15 августа продлить для граждан 13 стран, в их числе Россия и Белоруссия, срок действия туристических электронных виз с 30 до 90 дней. Получив такую визу, турист может многократно въезжать и выезжать из Вьетнама.
31 июля Россия увеличила список стан, граждане которых могут посещать страну по электронной визе. В этом числе оказались граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы. Электронная виза для посещения России была запущены 1 августа нынешнего года.
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Мария Фирсова