Вице-президент ВСС Кузнецов заявил о сложностях оформления страхового случая за рубежом

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Вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов рассказал, что российские туристы всё чаще могут столкнуться с определёнными сложностями при оформлении страхового случая за рубежом.
«Есть сложности, связанные с объективными реалиями. Из-за меняющейся общественно-политической среды в ряде стран клиники отказались оказывать помощь по страховке гражданам, и требовали оплаты при оказании медпомощи, но потом эти расходы компенсировали, после возвращения в Россию. Еще бывают трудности, если человек не уточнил для себя, что конкретно покрывается страховой программой», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кузнецов.Он уточнил, что страховкой покрываются те вещи, которые связаны с острым ухудшением состояния здоровья, при сохранении определенной ответственности на самом туристе.
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