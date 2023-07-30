Власти Антальи сообщили о новом туристическом рекорде

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С января 2023 года по 29 июля включительно в Анталью прибыли 8 млн 11 тыс. 828 туристов. В 2019 году к концу июля в Анталье побывали 8 млн 4 тыс. 11 туристов.
Ранее сообщалось, что абсолютный отказ от системы «всё включено» (all-inclusive) в турецких отелях маловероятен, но есть вероятность появления вариаций из-за различных требований туристов и роста цен на отдых.
Об этом РИА Новости рассказал советник мэра Антальи по туризму и экс-глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.
По его словам, курорты Турции посещают туристы с разными требованиями: некоторые нуждаются в all-inclusive, а есть те, кому достаточно пансиона или даже отеля без завтрака.
Поэтому «всё включено» полностью отменять никто не станет, — заверил Айык, не исключив появления разных вариаций данной системы.
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