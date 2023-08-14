Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил, что власти Калининградской области планируют в 2024 году ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста. Об этом он заявил в прямом эфире Центра управления регионом Калининградской области в соцсети «ВКонтакте».