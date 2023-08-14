Власти Калининградской области планируют ввести курортный сбор в 2024 году

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Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак сообщил, что власти Калининградской области планируют в 2024 году ввести курортный сбор в размере 100 рублей с каждого туриста. Об этом он заявил в прямом эфире Центра управления регионом Калининградской области в соцсети «ВКонтакте».
«Как только у нас появится такая возможность, мы планируем ввести курортный сбор», — подчеркнул Ермак.
По его словам, от уплаты курортного сбора будут освобождены жители Калининградской области, а также несколько льготных категорий. Ермак добавил, что по прогнозу региональных властей, в 2024 году Калининградскую область посетят более двух миллионов туристов.
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