Власти Крыма рассказали о строительстве новых гостиниц в регионе

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
В Крыму в ближайшие годы появится несколько новых гостиниц. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он рассказал, что в настоящее время в регионе активно развивается рекреационная сфера, реализуется большое количество проектов.
Также он отметил, что инвестирование в отрасль продолжается. Это позволит в ближайшие несколько лет открыть разные по функциональным особенностям гостиницы на территории полуострова.
Ранее Константинов на Международной выставке-форуме «Россия», которая торжественно открылась 4 ноября на ВДНХ, заявил, что Крым стал более привлекательным регионом для инвестирования. Он отметил, что несмотря на антироссийские санкции Запада, Крымом интересуются и зарубежные инвесторы.
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Также он отметил, что инвестирование в отрасль продолжается. Это позволит в ближайшие несколько лет открыть разные по функциональным особенностям гостиницы на территории полуострова.
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Анастасия Чинкова