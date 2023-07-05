Власти Крыма заявили об отсутствии пробки перед Крымским мостом

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Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что в среду, 5 июля, пробок перед Крымским мостом нет ни со стороны Краснодарского края, ни со стороны полуострова.
«По поручению Главы Республики Крым Аксёнова С.В. нахожусь на мониторинге работы досмотровых мероприятий на Крымском мосту. По состоянию на 12:30 пробки со стороны Республики Крым нет», - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что со стороны Краснодарского края по состоянию на 13.10 движение при въезде на Крымский мост свободно.
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