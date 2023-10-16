Власти курортной страны решили ввести 90-дневный безвизовый режим для россиян

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Правительство Таиланда планирует на 90 дней ввести безвизовый режим для российских туристов. Об этом сообщил премьер-министр страны Сретта Тависин, чьи слова приводит Bangkok Biz News.
Издание уточняет, что в настоящее время правительство обсуждает введение трёхмесячного безвизового режима, поэтому окончательное решение ещё не принято. Предполагается, что мера будет введена 1 ноября 2023 года и продлится до 30 апреля 2024 года.
Программа по предоставлению свободного въезда в страну для россиян направлена на развитие туризма и привлечения большого количества гостей.
Кроме того, по словам премьер-министра, такая мера позволит россиянам дольше находится в тёплой стране, пока в России будет держаться холодная погода.
К тому же, такой жест таиландских властей по отношению к россиянам позволит укрепить отношения между странами, заключил Тависин.
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Программа по предоставлению свободного въезда в страну для россиян направлена на развитие туризма и привлечения большого количества гостей.
К тому же, такой жест таиландских властей по отношению к россиянам позволит укрепить отношения между странами, заключил Тависин.
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Анастасия Чинкова