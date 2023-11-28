Власти Шри-Ланки начали выдачу гражданам России бесплатных виз

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На Шри-Ланке вступило в силу постановление о выдаче бесплатных въездных виз россиянам. Новый режим будет также действовать для граждан Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Малайзии и Японии до 31 марта 2024 года.
Для получения бесплатной электронной визы граждане перечисленных государств должны подать соответствующую заявку до того, как прибудут на остров. Туристам будет разрешено 30-дневное пребывание на территории страны. Согласно информации управления по развитию туризма Шри-Ланки, с начала нынешнего года доля Индии в общем туристическом потоке в страну составила 19,7%, России — 13%, Китая — 4,6%.
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Александр Бойцов