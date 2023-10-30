Во Вьетнаме турист из России застрял на водопаде

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Турист из России застрял на 10-метровом водопаде во вьетнамском городе Дананг.
Местное издание VnExpress сообщает, что 31-летний мужчина спускался по камням вниз, но на полпути остановился и ухватился за скалу. Местные жители вызвали экстренные службы.
Спасатели преодолели более километра лесных дорог с опасными каменистыми склонами и добрались до места происшествия. Для спуска к туристу они пользовались веревками, ремнями безопасности и специальными защитными снаряжениями. Спасательная операция длилась примерно 30 минут.
Ранее путешественник Малых рассказал об особенностях браков россиян с вьетнамцами. Тревел-блогер Юрий Малых путешествует по Вьетнаму. Он рассказал о браках между местными женщинами с русскими мужчинами. С его слов, браки между вьетнамками и россиянами явление нередкое. Юрий Малых лично знает 7 таких супружеских пар. При этом русские мужчины не любят появляться на публике со своими супругами.
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Спасатели преодолели более километра лесных дорог с опасными каменистыми склонами и добрались до места происшествия. Для спуска к туристу они пользовались веревками, ремнями безопасности и специальными защитными снаряжениями. Спасательная операция длилась примерно 30 минут.
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Мария Фирсова