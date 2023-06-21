Воробьёв проверил ход благоустройства площади у Зарайского кремля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Работы планируют завершить к 1 сентября
Благоустройство улицы Музейной и площади у Зарайского кремля завершат к 1 сентября. Цель проекта – создать единую туристическую зону в одном из древнейших городов Подмосковья. Ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
На улице Музейной обустроят тротуары, уложат плитку, установят новые опоры освещения со светильниками, посадят кустарники. Площадь перед кремлём замостят брусчаткой, а в прилегающем сквере сделают пешеходные дорожки. На территории появятся камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье вошло в топ-3 популярных туристических регионов.
«Зарайск известен своим историческим прошлым, архитектурным наследием. Зарайский кремль – единственный полностью уцелевший кремль в Подмосковье, который не менял облик с ХVI века. Он повидал на своём веку татаро-монгольские набеги, под предводительством Дмитрия Пожарского накрепко стоял в Смутное время. Наша задача – достойно обрамить древнюю красоту и самобытность города, придать лоск и комфорт территории, чтобы жители и туристы могли с удовольствием проводить здесь время», – сказал глава региона.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье вошло в топ-3 популярных туристических регионов.
Лора Луганская