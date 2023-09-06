Воробьёв: Московскую область летом посетили 7,9 млн туристов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подмосковье прошедшим летом посетили 7,9 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги завершившегося в регионе летнего туристического сезона.
«Подмосковье наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом – один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам – кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше – в 2022-м было 7,6 млн, в этом – 7,9 млн», – сказал губернатор.Почти 1 млн любителей искусства за три летних месяца посетили музеи Подмосковья: государственные – более 610 тыс человек, муниципальные – свыше 370 тыс.
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Лора Луганская