Воробьёв: в Подмосковье летом состоялось около 300 крупных мероприятий

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Минувшим летом в Подмосковье прошло порядка 300 крупных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги завершившегося в регионе летнего туристического сезона.
Он напомнил, что в каждом городском округе была подготовлена насыщенная программа мероприятий. Помимо традиционных крупных фестивалей, прошли новые, организованные Министерством культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Эти проекты объединили десятки тысяч музыкантов, артистов и танцоров.
Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина стал одним из самых ярких дебютов лета. Он объединил тысячи молодых дарований. Выступления танцевальных коллективов были организованы на 30 сценических площадках. В конкурсной программе приняли участие почти 3 тыс человек. Только на гала-концерт в Пестовский парк Балашихи пришло свыше 12 тыс поклонников танцев, а за весь летний сезон гостями фестиваля стали около 100 тыс зрителей.
Ещё одно масштабное мероприятие, организованное в парках Подмосковья, – музыкальный фестиваль кавер-версий хитов «На одной волне». Каждые выходные популярные группы исполняли современные версии известных композиций. Концерты прошли в 25 городских округах, их посетили 35 тыс зрителей.
Также впервые прошли спектакли Московского областного государственного театра кукол. Они были показаны в рамках специального областного проекта «Театр кукол в парке», который охватил 11 городских округов. Представления увидели почти 3,5 тыся детей и взрослых.
Всего за летний период подмосковные парки посетили 21,8 млн человек – на 2 млн больше, чем в прошлом году. А самым посещаемым стал парк «Пехорка» в Балашихе – более 1,1 млн.
В числе других значимых событий, проходивших с июня по август – V фестиваль «Фабрика Станиславского», IX международный театральный фестиваль «У Троицы», Пушкинский фестиваль «Арт Пикник», Международный музыкальный фестиваль имени П.И. Чайковского, VI Фестиваль «Лето. Музыка. Музей», III Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ», IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны», концерты фестиваля «Новые имена» с участием Дениса Мацуева и XI Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне.
Также Воробьёв сообщил, что Московскую область этим летом посетили 7,9 млн туристов.
Обо всех событиях в регионе можно узнать на главном туристическом портале Московской области.
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«Мы стараемся всё время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Так, впервые провели фестивали «Город танцует в парках» и «На одной волне». А наши традиционные фестивали – Чайковского, «Лето. Музыка. Музей», «Джазовые сезоны», гастрономический – стали ещё популярнее. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тыся человек», – сказал Воробьёв.
Ещё одно масштабное мероприятие, организованное в парках Подмосковья, – музыкальный фестиваль кавер-версий хитов «На одной волне». Каждые выходные популярные группы исполняли современные версии известных композиций. Концерты прошли в 25 городских округах, их посетили 35 тыс зрителей.
Также впервые прошли спектакли Московского областного государственного театра кукол. Они были показаны в рамках специального областного проекта «Театр кукол в парке», который охватил 11 городских округов. Представления увидели почти 3,5 тыся детей и взрослых.
Всего за летний период подмосковные парки посетили 21,8 млн человек – на 2 млн больше, чем в прошлом году. А самым посещаемым стал парк «Пехорка» в Балашихе – более 1,1 млн.
В числе других значимых событий, проходивших с июня по август – V фестиваль «Фабрика Станиславского», IX международный театральный фестиваль «У Троицы», Пушкинский фестиваль «Арт Пикник», Международный музыкальный фестиваль имени П.И. Чайковского, VI Фестиваль «Лето. Музыка. Музей», III Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ», IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны», концерты фестиваля «Новые имена» с участием Дениса Мацуева и XI Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне.
Также Воробьёв сообщил, что Московскую область этим летом посетили 7,9 млн туристов.
Обо всех событиях в регионе можно узнать на главном туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская