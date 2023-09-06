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Воробьёв: в Подмосковье летом состоялось около 300 крупных мероприятий

06 сентября 2023, 12:15
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Минувшим летом в Подмосковье прошло порядка 300 крупных мероприятий. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги завершившегося в регионе летнего туристического сезона.
Он напомнил, что в каждом городском округе была подготовлена насыщенная программа мероприятий. Помимо традиционных крупных фестивалей, прошли новые, организованные Министерством культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк». Эти проекты объединили десятки тысяч музыкантов, артистов и танцоров.
«Мы стараемся всё время чем-то удивлять, наполнять наши музеи и парки новыми событиями. Так, впервые провели фестивали «Город танцует в парках» и «На одной волне». А наши традиционные фестивали – Чайковского, «Лето. Музыка. Музей», «Джазовые сезоны», гастрономический – стали ещё популярнее. Всего этим летом у нас прошло около 300 крупных мероприятий, каждое из которых собрало более 2 тыся человек», – сказал Воробьёв.

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина стал одним из самых ярких дебютов лета. Он объединил тысячи молодых дарований. Выступления танцевальных коллективов были организованы на 30 сценических площадках. В конкурсной программе приняли участие почти 3 тыс человек. Только на гала-концерт в Пестовский парк Балашихи пришло свыше 12 тыс поклонников танцев, а за весь летний сезон гостями фестиваля стали около 100 тыс зрителей.

Ещё одно масштабное мероприятие, организованное в парках Подмосковья, – музыкальный фестиваль кавер-версий хитов «На одной волне». Каждые выходные популярные группы исполняли современные версии известных композиций. Концерты прошли в 25 городских округах, их посетили 35 тыс зрителей.

Также впервые прошли спектакли Московского областного государственного театра кукол. Они были показаны в рамках специального областного проекта «Театр кукол в парке», который охватил 11 городских округов. Представления увидели почти 3,5 тыся детей и взрослых.

Всего за летний период подмосковные парки посетили 21,8 млн человек – на 2 млн больше, чем в прошлом году. А самым посещаемым стал парк «Пехорка» в Балашихе – более 1,1 млн.

В числе других значимых событий, проходивших с июня по август – V фестиваль «Фабрика Станиславского», IX международный театральный фестиваль «У Троицы», Пушкинский фестиваль «Арт Пикник», Международный музыкальный фестиваль имени П.И. Чайковского, VI Фестиваль «Лето. Музыка. Музей», III Литературный фестиваль «Проект: ПОЭТ», IX Международный фестиваль «Джазовые сезоны», концерты фестиваля «Новые имена» с участием Дениса Мацуева и XI Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне.

Также Воробьёв сообщил, что Московскую область этим летом посетили 7,9 млн туристов.

Обо всех событиях в регионе можно узнать на главном туристическом портале Московской области.

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#культура
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#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
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Воробьёв: Московскую область летом посетили 7,9 млн туристов
06 сентября 2023, 12:01

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковье прошедшим летом посетили 7,9 млн туристов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги завершившегося в регионе летнего туристического сезона.
«Подмосковье наряду с черноморским побережьем, Москвой, Санкт-Петербургом – один из самых посещаемых регионов в летние месяцы. Миллионы людей приезжают к нам – кто на пару дней, кто на неделю, а кто и на весь свой отпуск. И с каждым годом гостей все больше – в 2022-м было 7,6 млн, в этом – 7,9 млн», – сказал губернатор. 
Почти 1 млн любителей искусства за три летних месяца посетили музеи Подмосковья: государственные – более 610 тыс человек, муниципальные – свыше 370 тыс.
 
Обо всех событиях в регионе можно узнать на главном туристическом портале Московской области. ​

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#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
#туризм
#туристы
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«Яндекс Путешествия» возглавил рейтинг сервисов онлайн-бронирования отелей
TravelLine: «Яндекс Путешествия» – самый популярный сервис у туристов
06 сентября 2023, 11:10

Фото: iStock/FTiare

Согласно данным платформы для гостиничного бизнеса TravelLine сервис онлайн-бронирования «Яндекс Путешествия» стал лидером среди агрегаторов для поиска гостиниц летом 2023 года, обогнав ранее лидировавший Ostrovok.ru.
По сравнению с прошлогодними показателями за период июнь-август, сервис «Яндекс Путешествия» практически в два раза увеличил долю по бронированиям. Летом 2022 года она составляла 8,1%, а в этот же период текущего года – 15%.

Доля ранее лидировавшего агрегатора Ostrovok.ru в этом году составила 14,5%, поэтому он занял вторую строчку рейтинга.

Помимо указанных сервисов онлайн-бронирования гостиниц, в рейтинг вошли: Acase.ru (4,4%), Bronevik.ru (входит в МТС Travel) с долей в 4,4% и Zabroniryi.ru (3,9%).

В прошлом году замыкал пятёрку лидеров сервис OneTwoTrip с долей в 2,2%. Прошедшим летом его показатели опустились до 1,8%, поэтому он занял седьмое место топа.

При этом, после ухода из России сервиса онлайн-бронирования Booking.com, доля которого составляла 57%, отдыхающие стали предпочитать бронирование напрямую у гостиниц и отелей. В этом году таким способом воспользовались 44,3% российских туристов.

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#бронирование
#гостиницы
#сервис
#россияне
#туристы
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Росавиация: Россия и Мьянма спустя 30 лет возобновили авиасообщение
05 сентября 2023, 21:18

Фото: iStock/Sitikka

Первый за 30 лет самолёт из Мьянмы прибыл в Россию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росавиации.
Первый регулярный рейс авиакомпании Myanmar Airways International прибыл сегодня, 5 сентября, в Новосибирск. Самолёт следовал по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск.

Авиасообщение между Россией и Республикой Союз Мьянма было приостановлено 30 лет назад. Сейчас оно снова возобновлено, чтобы будет особенно удобно для туристов, желающих посетить полуостров Индокитай.

Ранее сообщалось, что авиасообщение после перерыва возобновлено с Кубой. Также планируется вновь осуществлять гражданские перелёты между Россией и Танзанией. 

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#авиасообщение
#самолёты
#россия
#рейсы
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В Талдоме проведут «Бобриный фест»
05 сентября 2023, 19:49

Фото: Istockphoto / Vladone

6 сентября в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» в Талдомском городском округе пройдёт фестиваль «Бобриный фест». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Это фестиваль творчества, на котором гости узнают об истории парка и о том, как он связан с бобром. На празднике состоится выставка трудовых достижений округа, будет представлена продукция крестьянско-фермерских хозяйств», – говорится в сообщении.
На фестивале также организуют тематические творческие площадки, мастер-классы, концертную и танцевальную программы. 


 
Фестиваль начнётся в 15 часов. Вход на него будет свободным. 
 
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#талдом
#фестиваль
#праздник
#бобры
#туризм
#подмосковье
#московская область
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Турэксперт Барзыкин назвал достойную альтернативу подорожавшим Турции и Египту
Турэксперт Барзыкин назвал Краснодарский край альтернативой подорожавшим зарубежным курортам
05 сентября 2023, 14:49

Фото: istockphoto.com/Marina Denisenko

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что альтернативой подорожавшим из-за сезонности зарубежным курортам может стать Краснодарский край.
«На внутреннем рынке неплохо идёт бронирование, как в бархатный сезон, так и зимой. В последние годы стали популярнее санаторно-курортные поездки. Конечно, номер за 5-7 тыс. рублей выглядит интереснее для россиян. Но статистика показывает, что от заграничных поездок тоже не отказываются», — пояснил в беседе с NEWS.ru Барзыкин.

Также, по словам эксперта, неплохим вариантом для россиян может стать Китай, куда гражданам нашей страны не понадобиться виза.

До этого российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. По словам Саши Коноваловой, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.

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#страны
#россияне
#туризм
#китай
#краснодарский край
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Японцы не смогли попасть на Курилы и помолились в море
04 сентября 2023, 15:04

Фото: iStock/LARISA DUKA

3 сентября группа, состоящая из потомков японских жителей Курил, подошла на корабле к островам, желая помолится и провести церемонию почтения предков.
Портал Yahoo! Japan пишет, что 3 сентября на катер сели 52 человека. В группу входили четыре поколения японцев. В их числе были и те, кто проживал на Курильских островах ещё в период Второй мировой войны.
 
Среди них был 91-летний Есоджи Мидзисума, который раньше жил на острове Тараку (остров Полонского). Он принимал участие в данном мероприятии с дочерью, внуком и правнуком.
 
Такого рода службы на кораблях начали проводиться с августа 2022 года. После того, как Япония ввела санкции против России, РФ разорвала соглашение о праве безвизового въезда для бывших жителей Курил.

Тогда японцы начали организовывать туры, в рамках которых потомки жителей проводят поминальные службы не на самих островах, а неподалёку от них, находясь при этом на кораблях.

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#япония
#россия
#туризм
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В турецкой Анталье россиянин в наркотическом опьянении устроил дебош
04 сентября 2023, 12:56

Фото: istockphoto/9parusnikov

В Анталье задержали турист из России.
Портал gazetevatan.com пишет, что россиянин в наркотическом опьянении разделся, кричал и катался по земле.

Мужчина выкрикивал слово «вода» по-русски и по-английски. Полицейские дали ему выпить около 3 литров жидкости. Потом россиянина обливали холодной водой. Но и такие процедуры не смогли успокоить туриста. Правоохранители вызвали подкрепление и задержали мужчину.

В отделении полиции россиянина допросили сотрудники наркологической службы.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. По её словам, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.

Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).

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#турция
#туристы
#отдых
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Туристку из Германии удивили три привычки россиян
04 сентября 2023, 07:50

Фото:istockphoto/brizmaker

В первую очередь, немка Мари удивилась привычке россиян ходить дома босиком.
Мари удивилась тому, что в России дома ходят босиком. В то время как в Германии в гостях разуваться не принято. Там остаются в обуви, «не стесняясь и не робея».

Во-вторых, немку удивила любовь жителей России к выращиванию на подоконниках зелени и растений.
 
Немка удивилась и тому, что в России не экономят воду.
 
«Когда я включила воду замочить часть посуды от лазаньи и ушла на пару минут, а струя горячей воды бежала без остановки, немка выпучили глаза на меня: «Оказывается, что это не миф про россиян, а правда! Вы совсем не экономите воду!» —вскрикнула Мари», — написала блогерша в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».
Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. По её мнению, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.

Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).

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#россияне
#туристы
#туризм
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Тревел-блогерша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей
04 сентября 2023, 06:02

Фото: istockphoto/Neurobite

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова рассказала, почему россиян не любят за границей. Своё мнение она написала в личном блоге на платформе «Дзен».
По словам Саши Коноваловой, плохое отношение к россиянам за границей можно объяснить незнанием ими иностранных языков.
 
«Вся беда в том, что многие наши соотечественники путешествуют без знания базового английского. А с учетом особенностей русской речи многие фразы могут звучать жестко», —объяснила блогерша.
Девушка вспомнила ситуацию, когда стала свидетельницей инцидента в массажном салоне в Таиланде. Кушетки в салоне были отделены друг от друга шторками, сотрудницы, пользуясь этим, болтали. Это совсем не понравилось россиянке, которая тоже пришла на массаж. Она хотела попросить женщин разговаривать потише, но вспомнила на английском только грубое выражение shut up («заткнитесь»).
 
«Она произнесла shut и up очень громко, сделав акцент на каждом слове. В этом случае приказ звучит максимально грубо. Получилось, что она крикнула массажисткам: «Женщины, заткнитесь!». Тайки тут же притихли. Зная чувствительность местных, могу сказать, что они приняли это близко к сердцу и затаили обиду», —написала блогерша.  
При этом россиянка вовсе не хотела обидеть массажисток: она выразилась, как умела.

Ранее блогерша «Дзен» Марина Ершова оценила новозеландский фастфуд словом «шлак». По словам туристки, новозеландский фастфуд является важной частью местной культуры, но его качество оказалось низким.

«Фастфуд из вот таких кафе является просто шлаком. А ведь люди с местной высокой зарплатой могут позволить себе отменные продукты высокого качества», — прокомментировала блогерша.
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#туризм
#туристы
#россияне
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