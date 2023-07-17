Выезжающим из Крыма через Запорожскую область напомнили об ограничениях в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко напомнил туристам, желающим проехать в Крым и из него через новые регионы, что там действует комендантский час.
Он призвал желающих проехать в Крым или выехать из него через Запорожскую область учитывать, что там действует военное положение и ограничения, связанные с ним.
При этом РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах сообщает, что проезд по дороге в Крым на территории Запорожской области безопасен.
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«Здесь работают блокпосты, обеспечивающие безопасность передвижения населения, введен режим «комендантского часа», действующий на всей территории Запорожской области с 22:30 до 05:00», — цитирует ТАСС Козенко.
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Элина Позднякова