Wirtualna Polska: Польские туристы на Пхукете массово жалуются на российских

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Польские туристы жалуются на большое количество россиян, приезжающих на отдых на тайский остров Пхукет. Об этом сообщила газета Wirtualna Polska.
Польские путешественники отмечают, что Пхукет напоминает им не Таиланд, а «маленькую Россию». По словам некоторых туристов, там можно порой почувствовать себя, как в Москве.
Жительница Польши Анна пожаловалась газете на огромное количество надписей на кириллице, а также многочисленные попытки сказать ей «привет», так как тайцы зачастую принимают поляков за русских.
В Таиланде число приехавших из России туристов в первой половине 2023 года приблизилось к 800 тысячам. По данным таиландских властей, эта цифра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем на 1000%.
При этом более половины россиян прибывали в аэропорт Пхукета. Туристическая ассоциация острова заявила, что в 2023 году Россия стала «источником туристов номер один». Отмечается, что в международном аэропорту острова Пхукет начали делать объявления на русском языке, а многие вывески написаны кириллицей. Кроме того, в меню уличных торговцев появились блины и борщ.
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Жительница Польши Анна пожаловалась газете на огромное количество надписей на кириллице, а также многочисленные попытки сказать ей «привет», так как тайцы зачастую принимают поляков за русских.
При этом более половины россиян прибывали в аэропорт Пхукета. Туристическая ассоциация острова заявила, что в 2023 году Россия стала «источником туристов номер один». Отмечается, что в международном аэропорту острова Пхукет начали делать объявления на русском языке, а многие вывески написаны кириллицей. Кроме того, в меню уличных торговцев появились блины и борщ.
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Артем Путинцев