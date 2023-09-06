«Яндекс Путешествия» возглавил рейтинг сервисов онлайн-бронирования отелей

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Согласно данным платформы для гостиничного бизнеса TravelLine сервис онлайн-бронирования «Яндекс Путешествия» стал лидером среди агрегаторов для поиска гостиниц летом 2023 года, обогнав ранее лидировавший Ostrovok.ru.
По сравнению с прошлогодними показателями за период июнь-август, сервис «Яндекс Путешествия» практически в два раза увеличил долю по бронированиям. Летом 2022 года она составляла 8,1%, а в этот же период текущего года – 15%.
Доля ранее лидировавшего агрегатора Ostrovok.ru в этом году составила 14,5%, поэтому он занял вторую строчку рейтинга.
Помимо указанных сервисов онлайн-бронирования гостиниц, в рейтинг вошли: Acase.ru (4,4%), Bronevik.ru (входит в МТС Travel) с долей в 4,4% и Zabroniryi.ru (3,9%).
В прошлом году замыкал пятёрку лидеров сервис OneTwoTrip с долей в 2,2%. Прошедшим летом его показатели опустились до 1,8%, поэтому он занял седьмое место топа.
При этом, после ухода из России сервиса онлайн-бронирования Booking.com, доля которого составляла 57%, отдыхающие стали предпочитать бронирование напрямую у гостиниц и отелей. В этом году таким способом воспользовались 44,3% российских туристов.
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Доля ранее лидировавшего агрегатора Ostrovok.ru в этом году составила 14,5%, поэтому он занял вторую строчку рейтинга.
В прошлом году замыкал пятёрку лидеров сервис OneTwoTrip с долей в 2,2%. Прошедшим летом его показатели опустились до 1,8%, поэтому он занял седьмое место топа.
При этом, после ухода из России сервиса онлайн-бронирования Booking.com, доля которого составляла 57%, отдыхающие стали предпочитать бронирование напрямую у гостиниц и отелей. В этом году таким способом воспользовались 44,3% российских туристов.
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Анастасия Чинкова