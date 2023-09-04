Японцы не смогли попасть на Курилы и помолились в море

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3 сентября группа, состоящая из потомков японских жителей Курил, подошла на корабле к островам, желая помолится и провести церемонию почтения предков.
Портал Yahoo! Japan пишет, что 3 сентября на катер сели 52 человека. В группу входили четыре поколения японцев. В их числе были и те, кто проживал на Курильских островах ещё в период Второй мировой войны.
Среди них был 91-летний Есоджи Мидзисума, который раньше жил на острове Тараку (остров Полонского). Он принимал участие в данном мероприятии с дочерью, внуком и правнуком.
Такого рода службы на кораблях начали проводиться с августа 2022 года. После того, как Япония ввела санкции против России, РФ разорвала соглашение о праве безвизового въезда для бывших жителей Курил.
Тогда японцы начали организовывать туры, в рамках которых потомки жителей проводят поминальные службы не на самих островах, а неподалёку от них, находясь при этом на кораблях.
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Среди них был 91-летний Есоджи Мидзисума, который раньше жил на острове Тараку (остров Полонского). Он принимал участие в данном мероприятии с дочерью, внуком и правнуком.
Тогда японцы начали организовывать туры, в рамках которых потомки жителей проводят поминальные службы не на самих островах, а неподалёку от них, находясь при этом на кораблях.
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Мария Фирсова