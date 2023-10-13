За время речной навигации подмосковный водный транспорт перевёз 45 тыс пассажиров

Фото: Минкульт МО
Водным транспортом за время летней речной навигации в Подмосковье в 2023 году воспользовались около 45 тыс пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
На первом месте по этому показателю – Дубна, где насчитали 21,5 тыс пассажиров. Через этот городской округ проходят круизные маршруты, связывающие Москву с крупными российскими портами.
На втором месте – Коломна (17,1 тыс человек). Там проводили экскурсионные прогулки. Теплоходы отправлялись от причала гостиничного комплекса «40-й меридиан Арбат» и от причала «Яхт-клуб». Пользовался спросом и 24-километровый маршрут между причалами «Бочманово» и «Притыка».
На третьем месте – Серпухов (6 тысяч человек). Там большую популярность приобрели поездки на легендарном теплоходе «Зуша» – речном трамвайчике, который в строю уже несколько десятилетий. Он назван в честь одного из притоков Оки, протекающего в Калужской области, где в 1967 году произвели этот теплоход.
Как отметили в министерстве, что речной транспорт в Подмосковье помогает значительно сократить время в пути и позволяет насладиться красотой прибрежных городов.
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На втором месте – Коломна (17,1 тыс человек). Там проводили экскурсионные прогулки. Теплоходы отправлялись от причала гостиничного комплекса «40-й меридиан Арбат» и от причала «Яхт-клуб». Пользовался спросом и 24-километровый маршрут между причалами «Бочманово» и «Притыка».
Как отметили в министерстве, что речной транспорт в Подмосковье помогает значительно сократить время в пути и позволяет насладиться красотой прибрежных городов.
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Лора Луганская