Завершается конкурсный отбор гидов для выставки-форума «Россия»

Фото: Минкульт МО
Конкурсный отбор гидов и экскурсоводов из регионов страны для участия в выставке-форуме «Россия» близится к завершению. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Участниками могут стать специалисты в возрасте от 22 лет вне зависимости от региона проживания. Подать заявку можно на сайте программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие».
На конкурс приглашаются профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, сотрудники музеев, самозанятые авторы экскурсионных контентов, аниматоры, ведущие, студенты старших курсов по таким направлениям, как «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экскурсионное дело», «Иностранные языки», «География и краеведение», «Актёр театра и кино».
Выставка будет проводиться в Москве на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го. Дети и подростки из 89 регионов страны будут знакомиться с важнейшими достижениями России в разных областях. Экскурсии по площадкам выставки-форума проведут гиды-экскурсоводы, прошедшие отбор и обучение.
Помимо этого, специалисты будут работать во флагманском гостевом центре, информационных центрах ВДНХ и павильонах выставки.
В апреле 2024 года будут определены 15 лучших специалистов, работавгих на выставке-форуме.
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На конкурс приглашаются профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики, сотрудники музеев, самозанятые авторы экскурсионных контентов, аниматоры, ведущие, студенты старших курсов по таким направлениям, как «Туризм и индустрия гостеприимства», «Экскурсионное дело», «Иностранные языки», «География и краеведение», «Актёр театра и кино».
Помимо этого, специалисты будут работать во флагманском гостевом центре, информационных центрах ВДНХ и павильонах выставки.
В апреле 2024 года будут определены 15 лучших специалистов, работавгих на выставке-форуме.
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Лора Луганская