Житель Белгородской области отправился в Стамбул на велосипеде

Фото: iStock/Explora_2005
Житель города Шебекино Белгородской области Сергей Волков решил уехать от регулярных украинских обстрелов и отправился в Стамбул на велосипеде. О путешествии мужчина рассказывает в личном блоге.
Мужчина покинул Белгородскую область в мае, с собой у него было всего 27 тыс. рублей. В настоящее время ему удалось преодолеть уже половину пути, то есть 1700 км.
По словам Сергея, велотуризмом он занимается давно. Маршрут до столицы Турции он построил еще в 2018 году, но осуществить свою мечту решился только сейчас.
Волков уже проехал Грузию и находится в Турции, где к нему относятся очень хорошо, как отмечает россиянин.
Читайте также:
Москвичи в сентябре чаще всего отправлялись в Петербург и Сочи
РБК: Бизнесмен Ротенберг вложит 129 млрд рублей в развитие российского туризма
Россияне высказали недовольство по поводу отдыха в Дубае
По словам Сергея, велотуризмом он занимается давно. Маршрут до столицы Турции он построил еще в 2018 году, но осуществить свою мечту решился только сейчас.
Читайте также:
Москвичи в сентябре чаще всего отправлялись в Петербург и Сочи
РБК: Бизнесмен Ротенберг вложит 129 млрд рублей в развитие российского туризма
Россияне высказали недовольство по поводу отдыха в Дубае
Диана Аванесян