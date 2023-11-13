Жителей и гостей Егорьевска приглашают на экскурсионный маршрут «Егорьевские гуляния»

Российский турист, отдыхавший за 330 тысяч рублей в Объединённых Арабских Эмиратах, остался недоволен поездкой. В беседе с «Тинькофф Журнал» он пожаловался на жару, высокую влажность и отсутствие единого стиля в архитектуре.