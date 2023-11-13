Жителей и гостей Егорьевска приглашают на экскурсионный маршрут «Егорьевские гуляния»

Фото: официальная страница «ВК» туристско-информационного центра Егорьевского историко-художественного музея
«Егорьевские гуляния» помогают поближе познакомиться с городом. Экскурсионный маршрут включает в себя прогулку по городу Егорьевску с посещением Егорьевского музея и храма Александра Невского в компании купца Баранкина.
«Уникальность этого маршрута в том, что он существует в принципе. Мы проводим его еженедельно и собирается у нас максимальное количество туристов, спрос у маршрута точно есть. Это формат автотрип, люди передвигаются на своих личных автомобилях. Этот тот случай, когда семья, 2-3 человека путешествуют по Подмосковью не в забитом туристами автобусе, а только с близкими и в комфорте», - рассказал методист по туристско-информационному центру Егорьевского историко-художественного музея Константин Братчиков.
Фото: официальная страница «ВК» туристско-информационного центра Егорьевского историко-художественного музея
Фото: официальная страница «ВК» туристско-информационного центра Егорьевского историко-художественного музея
«Основная целевая аудитория, это те, люди, которые едут из Москвы. Статус москвича, который едет на эту программу, высокий и он много что повидал. Для него важно качество предоставления услуги, поэтому это наша главная задача. В маршруте мы предлагаем поездку через Гжель, потому что в Егорьевск проехать из Москвы неудобно. Программа во всех точках насыщенная, что притягивает много желающих», - отметил Константин.
Фото: официальная страница «ВК» туристско-информационного центра Егорьевского историко-художественного музея
Программа рассчитана на 6 часов. Маршрут организован совместно с Егорьевским благочинием и Егорьевским музеем.
«Этот проект уже работает четыре месяца. До этого мы вышли с ним на «Туристическую витрину» Московской области, заняли там призовое третье место. К нам приехали эксперты, оценили ее, как лучшую программу в Подмосковье, с точки зрения готовности к приему клиентов и мы начали работать. Егорьевск сейчас раскручивается, и к нам стали приезжать все больше и больше людей», - дополнил Константин.Фото: официальная страница «ВК» туристско-информационного центра Егорьевского историко-художественного музея
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова