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Жители Подмосковья могут принять участие в конкурсе «Мастера гостеприимства»

23 ноября 2023, 16:59
Фото: istockphoto / Choreograph

Фото: istockphoto / Choreograph

Жителей Московской области смогут принять участие в новом сезоне туристического конкурса «Мастера гостеприимства». Об этом сообщила пресс-служба конкурса «Мастера гостеприимства».
В России стартовал четвертый сезон главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства».

В рамках конкурса участники смогут заявить о себе на всю Россию и получат возможность стать частью кадрового потенциала индустрии гостеприимства.


В новом сезоне будут два направления: «Менеджеры индустрии гостеприимства» для руководителей среднего и высшего звеньев организаций в сфере туризма и «Прорывные идеи в туризме» для представителей разных областей с собственными идеями или запущенными проектами.

«Туристический проектстал центром притяжения профессионалов и экспертов индустрии со всех регионов страны. Образовательные программы проекта и конкурсные испытания дают равные шансы и новичкам, и профессионалам стать победителем конкурса<…> Каждый участник, независимо от победы, становится членом огромной семьи мастеров и всегда может рассчитывать на поддержку коллег из любого уголка нашей огромной страны», –подчеркнула посол гостеприимства Московской области Екатерина Сайфутдинова.

Кроме этого, победители конкурса смогут получить денежные премии на образование или развитие своего дела, а также поддержку проекта от заказчика и личное карьерное продюсирование.

Стоит отметить, что заявки на участие в конкурсе принимаются до конца 2023 года.

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#мастера гостеприимства
#развитие
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Россияне стремительно скупают жильё на одном популярном зарубежном курорте
Количество российских сделок с жильём на Бали выросло на 64%
22 ноября 2023, 15:43

Фото: istockphoto/Panuwat Dangsungnoen

С января по октябрь 2023 года граждане России стали активно скупать жилье на индонезийском острове Бали.
За 10 месяцев число сделок с недвижимостью на курорте увеличилось на 64%, сообщают аналитики Alex Villas Agency, пишет «Лента.ру».

Всего россияне купили и 500 объектов на Бали. Но структура спроса изменилась: раньше россияне преимущественно покупали виллы, чтобы сдавать их в аренду, но сейчас вознкло много запросов на апартаменты для личного проживания. 

Популярность недвижимости на Бали объясняется смещением фокуса инвесторов с европейских стран в сторону Ближнего Востока и Азии.

«Первая волна вложений капиталов после февраля 2022 года пришлась на Турцию и ОАЭ. Но потом российские инвесторы, видимо, тщательнее проанализировали зарубежные рынки и обратили внимание на Бали. Здесь инвестиционное жилье выигрывает по доходности и срокам окупаемости», —сообщил генеральный директор Alex Villas Agency Николай Нечунаев.
В данный момент на долю русскоговорящих инвесторов приходится примерно 20% всех совершенных сделок. 

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В Севастополе чиновница попала под проверку после критики туристов из Китая

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#туристический маршрут
#туристы
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В Севастополе чиновница попала под проверку после критики туристов из Китая
22 ноября 2023, 13:37

Фото: istockphoto/KapturePhotoSolution

После высказывания начальника управления туризма Севастополя Ларисы Остапенко правоохранители проведут проверку.
Остапенко заявила, что регион не готов принимать китайских туристов. Во время доклада она заявила, что Севастополь не готов к приему туристов из Китая. По её словам, они не привозят в регион денежные средства, а вот нагрузка на туристическую инфраструктуру города сильно возрастает. 

Вице-губернатор Мария Литовко заявила, что это сугубо личное мнение Остапенко, но никак не позиция администрации Севастополя. 

Теперь чиновницу ждёт проверка из-за недопустимости таких комментариев из уст человека, который занимает должность начальника управления туризма. 

Также с Остапенко провели беседу о недопустимости подобных высказываний.  

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#туристы
#китай
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#общество
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Девушка заблудилась в парке и 9 дней пыталась выжить
21 ноября 2023, 17:45

Фото: istockphoto/Tomás Guardia Bencomo

В национальном парке Биг-Бенд-Ранч, штат Техас, США, девушка потерялась 9 ноября.
KTRK-TV сообщает, что 25-летняя Кристи Перри была найдена группой поисковиков в субботу, 18 ноября. На видео, которое опубликовали спасатели, девушку ведут под руки двое сотрудников экстренных служб.

Родители Перри, которые живут в городе Хьюстон, обратились в полицию после того, как дочь не вернулась из туристической поездки.

Друг семьи рассказал, что девушка отправилась в поход в Биг-Бенд-Ранч, но никто не знал её точного маршрута. Автомобиль Перри заехал на территорию национального парка 9 ноября, но в туристическом лагере она так и не появилась. Возможно, девушка сразу же пошла по горной тропе, там заблудилась и 9 дней пыталась выбраться.

В поисках Перри принимали участие рейнджеры парка, агенты Пограничного патруля США, пожарные и даже охотники. В воздух подняли два самолета. После спасения туристку госпитализировали в больницу города Одесса, штат Техас.

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Россиянин оказался среди бушующего залива в Таиланде
21 ноября 2023, 16:04

Фото: istockphoto/Narongrit Sritana

Российского туриста нашли среди залива в Паттайе, Таиланд.
The Pattaya News сообщает, что 19 ноября ролик со спасением россиянина появился в социальных сетях. Кадры сняли с борта парома, следовавшего на небольшой остров Лан. Паром случайно наткнулся на дрейфующего в волнах россиянина. На нём были только плавки и футболка. Мужчина застрял в почти 4 км от побережья курорта.

Оказалось, что турист решил доплыть от пляжа Пратамнак до острова Лан, но по пути устал и принял помощь экипажа парома.
Капитан судна Нит Тонгди (Nit Thongdee) рассказал, что пловец был спокоен даже в таких опасных условиях.

Прибыв на остров, он просто высадился с парома и затерялся среди других туристов. У него не успели спросить, как он попал в море и нужна ли ему помощь врачей.

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Туристка повредила ноги в отпуске и застряла в африканской стране
21 ноября 2023, 09:15

Фото: istockphoto/Iacob MADACI

Британская туристка отдыхала в Кабо-Верде со своим бойфрендом и попала под крупную волну на пляже, после чего перестала чувствовать ноги.
The Mirror пишет, что 20-летняя Шарлин Эдвардс зашла в море по пояс вместе со своим парнем Каллумом Астоном. Неожиданно пару накрыла волна. Она унесла девушку далеко от берега. Астон вытащил девушку и понял, что она повредила ноги. Спустя 3 часа скорая помощь прибыла на место и британку доставили в больницу.

В больнице сказали, что для определения точного диагноза нужно пройти МРТ-обследование, но сделать это на острове нет возможности. Туристы не успели оформить туристическую страховку, и все финансовые затраты оказались на плечах пары. Туристка застряла в африканской стране на неопределенное время. Её парень организовал сбор средств.

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#туризм
#африка
#происшествие
#больница
#отношения
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Перечислены самые популярные турнаправления на Новый год
Турэксперт Осипова: Лидерами стали Москва, Петербург и Казань
20 ноября 2023, 19:22

Фото: istockphoto.com/yulenochekk

Исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова заявила, что среди россиян популярными направлениями внутреннего туризма на Новый год по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург и Казань.
При этом, всё большую популярность среди наших граждан набирают путешествия в Сибирь и на Дальний Восток.

«Востребованными будут экскурсионные туры: Москва, Санкт-Петербург, и, наверное, Казань. Хотя это очень ограниченный список, я говорю о наиболее популярных направлениях. Ещё Великий Устюг со Снегурочкой и Дедом Морозом, Суздаль, Золотое кольцо, Подмосковье, Байкал. Это те места, куда поедут туристы. Я знаю много собирающихся в Сибирь на Новый год», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Осипова.

Специалист отметила и популярность горнолыжных курортов, таких, как Красная поляна, Шерегеш, Домбай.

Говоря о популярных для россиян зарубежных направлениях туризма на новогодних праздниках специалист отметила Арабские Эмираты, Египет, Таиланд, Кубу, Шри-Ланку.

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#страны
#путешествия
#казань
#петербург
#москва
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Туроператоры назвали самые бюджетные азиатские страны для встречи Нового года
АТОР: Таиланд стал самым бюджетным направлением для отдыха в Новый год
20 ноября 2023, 15:26

Фото: iStock/fokkebok

В Ассоциации туроператоров России назвали самые бюджетные азиатские страны для встречи Нового года.
По словам экспертов, в этом году встретить Новый год в тёплой стране можно минимум за 250 тысяч рублей на двоих. Самым бюджетным направлением стал Таиланд.

Так, на Таиланд приходится 28% путёвок от общего числа купленных туров за рубеж в компании Space Travel. У PEGAS Touristik продажи путёвок в азиатскую страну достигают 26%.

Отмечается, что российские туристы выбирают отели высокой категории, как правило, на Пхукете и в Паттайе. За такие путёвки они отдают, в среднем, 250 тысяч рублей на двоих.

Однако есть и те, кто выбирает качественные отели в сегменте четырёх звёзд, стоимость которых составляет примерно 185 тысяч рублей на человека. 

Помимо Таиланда, россияне активно покупают путёвки на Шри-Ланку и Гоа. Здесь ценник уже выше и составляет около 200 тысяч рублей на человека в Шри-Ланке и от 253 тысяч рублей на Гоа. 

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#таиланд
#отдых
#туристы
#россия
#новый год
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В мытищинском «Парке Мира» отметили День рождения Деда Мороза
18 ноября 2023, 18:25

Фото: «Радио 1»

В один из самых солнечных дней ноября отпраздновали День рождения любимого героя всех самых-самых маленьких.
18 ноября в «Парке Мира» города Мытищи Московской области провели праздничные мероприятия в честь Дня рождения Деда Мороза.

Программа стартовала ровно в 12:00 со сказочного шоу «Зимовята». Снежинки предложили всем собравшимся отправиться в незабываемое путешествие по зимней сказке, чтобы сделать подарок в честь Дня рождения Дедушки Мороза. Сопровождал ребятишек и помощник снежинок – снеговик. Вместе с детьми они попели, потанцевали, а затем приступили к изготовлению подарков – для Мороза ребята нарисовали портрет, а также испекли торт.

Фото: «Радио 1»

Далее участники праздника смогли поучаствовать в интеллектуальной эстафете. Проходя весёлые спортивные испытания и отгадывая загадки на зимнюю тематику, маленькие жители Мытищ получили приятные памятные подарки.

Желающие смогли принять участие в творческих мастер-классах, которые с улыбками провели для детей сотрудники парка. Ребятам показали, как сделать красочный календарик на будущий Новый год, а также как из самых простых материалов можно изготовить невероятно красивые ёлочные игрушки.

Фото: «Радио 1»

Немного отдохнув, участники праздника вновь отправились за приключениями. На этот раз их ждал гном Зимушкин, который обитает рядом с горящим очагом посреди парка. Сказочный персонаж раздал ребят листочки с пожеланиями, которые нужно прочитать, а затем бросить в костёр. «Так они точно сбудутся», - заверил всех присутствующих Зимушкин.

Фото: «Радио 1»

Скучать было некогда, и сразу после все дружно отправились проходить увлекательный квест, подсказки для которого ребятам пришлось искать по всей огромной территории заснеженного парка. 

Ну, а пройдя квест, дети наконец смогли увидеть виновника торжества. В это время года у Деда Мороза очень плотный график, он выбирает для малышей самые лучшие и самые интересные подарки. Однако, он всё же нашёл время, чтобы пообщаться с пришедшими на его праздник по видеосвязи прямиком из Великого Устюга. Детям удалось пообщаться с тем, кого они ждут весь год, и задать ему все интересующие их вопросы.

Фото: «Радио 1»

В завершении праздника, для всех участников провели театрализованную программу «Однажды в сказке», а затем показали невероятное по красоте акробатическое шоу «Зимняя сказка».

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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#мытищи
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#дед мороз
#подмосковье
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В Музее-резиденции «Арткоммуналка» состоится открытие-презентация проекта WORK
17 ноября 2023, 17:11

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»

18 ноября в Музее-резиденции «Арткоммуналка» в Коломне состоится открытие-презентация проекта WORK красноярского художника Danil Danot.
Проект будет реализован в форме инсталляционного перформанса в ноябре-декабре 2023 года. Инсталляция представляет собой мастерскую Данила и реконструирует его комнату в общежитии, а перформанс воплощается в ежеминутной фиксации производства искусства, стресса и прокрастинации художника. 

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
«Проект многосоставной. Тут и живопись на холстах, и графика, и инсталляции, а теперь ещё и видео-арт. С содержательной точки зрения проект весьма разносторонний. В общем, выставка о работе, мыслях и переживаниях связанные с ней. О противоречиях между культом успеха, самосовершенствования и трудоголизмом с одной стороны и желанием прожить счастливую жизнь», - поделился Danil Danot.
Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»

По словам Даниила, в его проекте есть размышления о бессмысленном труде, недооценённости процесса и концентрации на результате, сопоставление перфекционизма с прокрастинацией.

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
Название WORK (РАБОТА) как нельзя лучше отражает идею автора-исполнителя, который трудится над осмыслением самого феномена труда. Подобно съёмкам феллиниевского фильма о съёмках фильма, Данил создаёт арт-проект о том, как создаётся арт-проект. 

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
 
«Ещё важный аспект выставки - это процессуальность. Чтобы подчеркнуть, что работа это не только результат, но и процесс я создаю новые работы во время действия экспозиции. Зритель же, придя на выставку, может не ограничиваться просмотром выставки и наблюдением за работающим художником, а так же может взаимодействовать с инсталляциями», - отметил художник. 

Самоанализ художника воплотится в публичной дискуссии с профессиональным психологом 25 ноября в Арткоммуналке, что дополняет необычную откровенность этого эмоционально-философскоого высказывания.

Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.

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