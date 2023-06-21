Жители Подмосковья продолжают голосовать за лучший проект в конкурсе «Туристическая витрина»

Фото: официальный сайт конкурса «Туристическая витрина Московской области»
28 июня – 29 июня будут определены лучшие проекты участников конкурса «Туристическая витрина Московской области»
С 13 июня по 27 июня проходит открытое голосование за самый популярный проект экскурсионной программы. Инициаторами сбора оригинальных авторских туров Подмосковья стали региональное Министерство культуры и туризма и АНО «Центр развития туризма Московской области».
Фото: фотобанк МО
Конкурс нацелен на популяризацию туризма в Московской области и привлечение внимания турбизнеса к турпродукту региона.
Фото: фотобанк МО
Фото: фотобанк МО
Экскурсионная программа участника должна быть рассчитана не менее чем на 4 часа экскурсионной активности и охватывать не менее трех точек маршрута в Московской области. В настоящее время сбор участников уже закончился, всего было подано 48 заявок.
Фото: фотобанк МО
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее сообщали, что Подмосковье вошло в топ-3 популярных туристических регионов.
Фото: фотобанк МО
Фото: фотобанк МО
«Проекты распределяются по экспертам, а наша задача пообщаться со всеми участниками и погрузиться в тему проектов. Мы должны помочь участнику улучшить проект, но при этом есть уже реализованные проекты, а есть те, которые находятся еще в работе. Накануне будет сновная сессия, где участники будут защищать свои идеи, а менторы будут оценивать насколько проект уникален, доработан и востребован. Будут подводиться итоги. Основная задача конкурса в том, чтобы повысить качество оказываемых туристических услуг и через это повысить привлекательность Подмосковья для туристов. Да мы знаем, что Московская область по турпотоку одна из успешных, но всегда есть куда двигаться дальше. Соответственно, чем больше будут туристических предложений, которые будут оригинальны, тем больше туристов будут приезжать. Люди сейчас много путешествуют, и куда они не приедут, они находят маршруты примерно одинаковые. А конкурс «Туристическая витрина» поможет раскрыть Подмосковные города с другой стороны. Многие проекты нацелены показать свои родные города и их уникальность туристам. Люди, которые будут пользоваться этими предложениями помогут генерации влечения турпотока, а за ним идут инвестиции в город и развитие там инфраструктуры», -рассказал эксперт-ментор конкурса Кирилл Кондратьев.
Фото: фотобанк МО
Экскурсионная программа участника должна быть рассчитана не менее чем на 4 часа экскурсионной активности и охватывать не менее трех точек маршрута в Московской области. В настоящее время сбор участников уже закончился, всего было подано 48 заявок.
Фото: фотобанк МО
«На конкурсе у меня два проекта, которые я разработал давно. Мне важно рассказать о своей родине, я хочу, чтобы наши округа повысили свою туристическую привлекательность, чтобы люди знали состояние подмосковных усадеб. Я в своих экскурсиях показываю разные состояния исторических построек, и заброшенные, и восстановленные. Посмотрим на результаты, пусть победит сильнейший, а я обязательно буду участвовать и в следующих годах, чтобы развивать туризм в Московской области», - поделился участник конкурса «Туристическая витрина» Александр Дудин с проектом «Нарские усадьбы Серпуховской земли».
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru. Ранее сообщали, что Подмосковье вошло в топ-3 популярных туристических регионов.
Дана Игумнова