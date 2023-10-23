100-летняя британка рассказала о своих «вредных» секретах долголетия

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Эвелин Хикман рассказала, что всегда любила сладости. Она считает, что печенье и шоколад являются ее секретами долголетия. Британка поделилась, что никогда не пыталась бороться с вредными привычками.
«Наверное, у меня крепкое сердце: потому что я ем много фастфуда и люблю выпить виски», — рассказала британка журналистам.Ранее Профессор Университетского колледжа Дублина рассказала про пользу употребление сыра для здоровья. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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