130 молодых педиатров прошли обучение по программе «Наставничество»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 130 молодых подмосковных педиатров обучились в рамках программы поддержки «Наставничество». Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Благодаря программе специалисты помимо обучения, могут пройти профилактику профессионального выгорания, симуляционные тренинги, стажировки, обратную связь и наставничество.
Стоит отметить, что молодые врачи самостоятельно могут выбрать нужного специалиста и обсудить с ним интересующий вопрос не только по переписки, но и видеосвязи.
Читайте также:
Профессиональное выгорание подмосковных участковых педиатров за год снизили на 18%
Подмосковным врачам провели тренинг по коронарному вмешательству
Чиновник Соловьева: «Терапевт – первое и ключевое звено амбулаторной помощи»
«Адаптация на новом месте работы, особенно для молодых специалистов, не самый простой процесс, связанный со стрессом. Именно поэтому в рамках проекта «Наш участковый врач» мы выделили наставничество в отдельное направление. Важно, чтобы старший товарищ мог ответить на вопросы или где-то подсказать. Всего за год реализации проекта обучение прошли уже более 130 начинающих педиатров», - отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Читайте также:
Профессиональное выгорание подмосковных участковых педиатров за год снизили на 18%
Подмосковным врачам провели тренинг по коронарному вмешательству
Чиновник Соловьева: «Терапевт – первое и ключевое звено амбулаторной помощи»
Мира Полтева