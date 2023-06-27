16 школьников из Серебряных Прудов стали призёрами Всероссийской олимпиады

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«Призовые места заняли ученики Совхозной и Узуновской школ. В их числе – три победителя. Ученица 11-го класса Серебряно-Прудской школы Ксения Прокопчук – победитель второго и третьего сезонов Всероссийского конкурса «Большая перемена». Анастасия Самохина – призёр областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству. Полина Макарова и Ксения Савенкова стали призёрами подмосковной олимпиады школьников, а семиклассник Никита Прошин – победителем различных конкурсов», – рассказал Павлихин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Серебряных Прудах для жителей открыли два школьных стадиона.