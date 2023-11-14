1,7 млн телемедицинских консультаций провели в Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Телемедицинские консультации были созданы для удобства жителей Подмосковья, чтобы облегчить повторные приемы у врачей.
«<…>На сегодняшний день, благодаря телемедицине, можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации или пройденного лечения, закрыть больничный лист, продлить электронный рецепт на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети», – отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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