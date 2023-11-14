1,7 млн телемедицинских консультаций провели в Московской области

Врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова заявила, что в холодное время года нужно употреблять углеводы, так как они являются источником энергии, которая необходима для поддержания оптимального уровня теплообмена. Также она порекомендовала добавить в рацион продукты, богатые витамином D.