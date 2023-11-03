200 детей с редкими заболеваниями кожи прошли лечение в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 200 подмосковных детей с редкими заболеваниями кожи прошли лечение в НИКИ за два года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Центр генных дерматозов в НИКИ открылся в 2021 году. Он создан для лечения «детей-бабочек» и «детей-рыбок»
Стоит отметить, что при заболевании буллезным эпидермолизом кожа очень хрупкая и подобна крыльям бабочек. При данной болезни проблематично пойти даже ЭКГ, поэтому с такими детьми работают специальные врачи.
Кроме этого, лечение в Центре генных дерматозов можно, получив направление у лечащего врача.
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«Сейчас на учете состоят порядка 210 маленьких пациентов с редкими заболеваниями кожи. Это и ихтиоз («дети-рыбки»), и буллезный эпидермолиз («дети-бабочки»). С начала года за помощью к нам обратились 45 «детей-бабочек». С детьми работает мультидисциплинарная команда врачей, состоящая из педиатра, дерматолога, иммунолога-аллерголога, гастроэнтеролога, отоларинголога, кардиолога, диетолога, сурдолога и других специалистов», - объяснила руководитель Центра генных дерматозов НИКИ детства, врач-дерматовенеролог Ольга Орлова.
Кроме этого, лечение в Центре генных дерматозов можно, получив направление у лечащего врача.
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Мира Полтева