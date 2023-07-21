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24 парка Подмосковья приглашают проверить своё здоровье в эти выходные

21 июля 2023, 18:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В 24 городских подмосковных парках в предстоящие входные, 22 и 23 июля, в очередной раз пройдёт акция «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Выездные бригады врачей будут работать в Коломне, Ивантеевке, Щёлкове, Химках, Долгопрудном, Воскресенске, Клину и других городах. Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы.

При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг. В случае обнаружения каких-либо патологий пациента направят в поликлинику для более углубленного обследования.


По данным подмосковного Минздрава, ранее возможностью пройти проверку здоровья, не посещая поликлинику, воспользовались более 4 тыс человек.

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#Минздрав МО
#здравоохранение
#парки
#здоровье
#Проверь здоровье в парке
#Московская область
#Подмосковье
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Диетолог Королева рассказала, насколько сильно генетика влияет на лишний вес
21 июля 2023, 19:39

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной службой новостей сообщила, что генетика имеет значение, однако большинство людей предрасположено к набору веса, имея ген бережливости.
«Не все хотят быть большими и иметь метаболические проблемы», — цитирует диетолога Общественная служба новостей.

По словам Королевой, физическая форма человека определяется его мотивацией и желанием быть здоровым. Она также считает, что большое количество ошибок при похудении допускается с подачи разных непрофессионалов, которые дают полуголодные программы.

Диетолог пояснила, что с годами скорость метаболизма меняется. Важно, чтобы питание менялось вслед за физической активностью, возрастными и гормональными изменениями.

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#ожирение
#диетолог
#генетика
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Нутрицолог Богатова рассказала о пользе минеральной воды из подмосковных источников
21 июля 2023, 17:20

Фото: iStock/YSedova

Специалист по anti-age медицине, тестированию на скрытую пищевую непереносимость, нутрициолог и дерматокосметолог Елена Богатова рассказала о том, какими свойствами обладают подмосковные минеральные воды. Об этом пишут «Вести Подмосковья».
Отмечается, что на территории Подмосковья расположено порядка тринадцати минеральных источников. Приготовлением лечебных столовых вод занимаются сертифицированные производства.

Гидрокарбонатная магниево-кальциевая минеральная вода

В основном эта вода используется при болезнях ЖКТ. 

«Гидрокарбонаты в минеральной воде могут помочь снизить избыточную кислотность в желудке, смягчить симптомы изжоги и рефлюкса», — приводят слова нутрициолога «Вести Подмосковья».

Благодаря тому, что в воде содержатся магний и кальций минеральная вода обладает сильным противовоспалительным действием и полезными свойствами для поддержания здоровья сердечно-сосудистой и костной систем.

К противопоказаниям приема такой минеральной воды Богатова относит заболевание почек.

Гидрокарбонатно-натриевая магниево-кальциевая минеральная вода

Имеет схожие свойства с гидрокарбонатно-магниево-кальциевой минеральной водой, однако обладает важным отличием: наличие в составе натрия. 

Натрий способствует достаточному уровню гидратации организма – его очищению от токсинов. Это необходимо для здоровья сосудов, волос, кожи и ногтей, а также нормальной работы щитовидной железы и регулярной выработки инсулина.

К показаниям также относятся хронические почечные заболевания.

Лечебно-столовая сульфатная минеральная вода

Этот вид минеральной воды обладает комплексным воздействием на организм человека.

«Благодаря содержанию сульфатов минеральная вода стимулирует работу желудка и желчного пузыря, улучшает пищеварение и облегчает запоры», — пояснила нутрициолог.

Употребление лечебно-столовой сульфатной минеральной воды полезно при некоторых заболеваниях печени и почек.

Среди противопоказаний к употреблению этого вида воды – беременность, грудное вскармливание и повышенная чувствительность к сульфатам.

Столовая сульфатная магниево-кальциевая вода

Магний и кальций помогают мышцам расслабиться, что полезно для сокращения спазмов мышц. Кальций — это важный компонент для укрепления костей.

Людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или болезнями почек необходимо проконсультироваться с медиками перед употреблением столовой сульфатной магниево-кальциевой воды.


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#минеральная вода
#Подмосковье
#источник
#здоровье
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Врач-терапевт Заславская рассказала, какие симптомы говорят о нехватке витаминов
21 июля 2023, 16:50

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская рассказала, как проявляется нехватка витаминов С, D3, B2, B1, B12. Об этом пишет Pravda.ru.
Заславская сообщила, что недостаток витамина С ведет к потере зубов, кровоизлиянию и цинге.

«Если это больше пяти месяцев, то недостаток витамина С может привести к гибели человека», — цитирует Заславскую Pravda.ru.

Она также добавила, что переизбыток витамина С опасен для организма, поскольку способствует оседанию железа в печени, поджелудочной железе, сердце и других органах.

Признаком дефицита витамина D3, по словам эксперта, считается проявление недостатка солнечного облучения, которое помогает организму вырабатывать этот витамин самостоятельно.

Недостаток витамина B12 ведет к развитию пернициозной анемии и злокачественная пернициозная анемия, которая приводит к нарушению работы головного мозга и возможному развитию деменции.

Заславская подчеркнула, что после введения витамина B12 внутримышечно и внутривенно признаки деменции проходят. 

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#терапевт
#витамины
#здоровье
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В домодедовской женской консультации внедрили новую практику приёма психолога
21 июля 2023, 16:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В женской консультации новой поликлиники в домодедовском микрорайоне «Южный» работает психолог. Это новая практика в медицине, рассказала заведующая поликлиникой Марина Малина губернатору Московской области Андрею Воробьёву. Глава региона побывал в открытом в декабре медучреждении.
«У нас в женской консультации работает психолог. То, что такой специалист ведёт приём именно в амбулаторных условиях, – новая практика в медицине. Он помогает не только будущим мамам, но и женщинам, у которых есть сомнения по поводу материнства. Важно, чтобы им встретился человек, который окажет психологическую помощь», – подлилась Малина.
Она добавила, что каждый кабинет узкого специалиста в поликлинике оснащён своей процедурной.
«Это очень важно. Например, у уролога установлены такие аппараты, как цистоскоп и урофлоуметр. Раньше мы вынуждены были направлять пациентов в МОНИКИ или в федеральные центры. Сейчас обследование стало доступным при посещении поликлиники», – отметила главный врач. 
В медучреждении также оборудован дневной стационар по таким профилям, как терапия, эндокринология, кардиология, оториноларингология, хирургия и травматология. В августе туда планируют перевести дневной стационар из микрорайона «Авиационный» – это 28 коек. К сентябрю начнёт работу аптечный пункт. 
 
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Воробьёв: работников подмосковной скорой застрахуют и снабдят тревожной кнопкой

Воробьёв познакомился с работой новой поликлиники в Домодедове на 400 посещений в смену

Андрей Воробьёв анонсировал новую меру поддержки врачам
 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#поликлиника
#здравоохранение
#Домодедово
#женская консультация
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Воробьёв: работников подмосковной скорой застрахуют и снабдят тревожной кнопкой
21 июля 2023, 16:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все работники подмосковной скорой помощи будут застрахованы, а на некоторые выезды смогут вызывать полицию. О планируемых новшествах объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как работает новая поликлиника в домодедовском микрорайоне «Южный», открытая в декабре.
«Мы приняли решение, что все они будут застрахованы. И второе – у них будет возможность вызова полиции на некоторые выезды, потому что случаются разные ситуации. Наша задача – уже в этом году сделать на планшет тревожную кнопку», – поделился планами глава региона.
Пост скорой медицинской помощи открылся на территории поликлиники 1 июня. Там работают пять бригад – врачебная и четыре фельдшерские. 
«Все они полностью укомплектованы. Время оказания экстренной помощи у нас сократилось: доезжаем до пациента не более чем за 15 минут. В 2021-м по губернаторской программе мы получили девять машин скорой помощи, в прошлом году – пять, а в январе этого года – ещё одну», – рассказала заведующая 11-м региональным объединением ГБУЗ МО «МОССМП», курирующая домодедовскую подстанцию скорой помощи, Людмила Харченко.
В 2023 году в Подмосковье запланировано открытие 24 объектов здравоохранения, в том числе 12 поликлиник и четырёх подстанций скорой помощи. Кроме того, в Подмосковье ежегодно закупается порядка 5 тыс единиц необходимого оборудования. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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#скорая помощь
#врачи
#страховка
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Воробьёв познакомился с работой новой поликлиники в Домодедове на 400 посещений в смену
21 июля 2023, 15:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как работает новая поликлиника в домодедовском микрорайоне «Южный». Она открылась в декабре.
В микрорайоне расположено около 50 многоквартирных домов, где проживают более 30 тыс человек. Раньше там не было своего медучреждения, и жителям приходилось ездить почти на 10 км – в соседний микрорайон «Авиационный». 
«Тема здравоохранения очень актуальная. Наша задача – обеспечивать заметные трансформации в этой сфере. Ключевое – это врачи. Эту поликлинику мы построили по госпрограмме модернизации первичного звена. А это означает комфорт, удобство для пациентов, и самое главное – эффективность лечения. Для этого нужно и современное оборудование, и хорошие врачи. В поликлинике установили два рентгена, флюорограф и маммограф. Помимо участковых врачей-терапевтов и педиатров, здесь есть хирург, ЛОР, эндокринолог, гастроэнтеролог и онколог. Подбор кадров продолжается», – отметил Воробьёв во время общения с медиками.
Медучреждение рассчитано на 400 посещений в смену. Пятиэтажное здание имеет отдельные входы для взрослых, детей и посетительниц женской консультации. 
«Это большая поликлиника с женской консультацией и подстанцией скорой помощи. Она рассчитана на 45 тыс жителей. С понедельника у нас начали работать невролог и кардиолог. По терапии и первичной помощи мы укомплектованы на 100%. Ищем аллерголога, – то одна из самых дефицитных специальностей в нашем округе», – поделился проблемой главврач Домодедовской центральной городской больницы, в структуру которой входит поликлиника, Андрей Осипов
В поликлинике работают кабинеты неотложной помощи, профосмотра, функциональной диагностики, забора крови, процедурный и прививочный кабинеты. Действует клинико-диагностическая лаборатория.
 
Пациенты во время общения с Воробьёвым отметили, что с открытием поликлиники им не нужно везти детей в соседний микрорайон или в центр Домодедова: до врача можно дойти пешком, а заодно и самим получить медуслуги рядом с домом. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#здравоохранение
#поликлиника
#Домодедово
#ремонт
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Нутрициолог Разаренова назвала самый безопасный вид фастфуда
Диетолог Разаренова назвала топ-3 самых полезных фастфуда
21 июля 2023, 15:13

Фото: IStock/Mizina

Любители снеков, газировки, чипсов, сладостей и фастфуда отмечают день вредной еды или день мусорной пищи 21 июля. «Радио 1» поговорило с врачом диетологом, нутрициологом, терапевтом и автором курса «стройная жизнь» Александрой Разареновой, чтобы выяснить, в каких случаях фастфуд есть можно.
По словам специалиста, при выборе еды в фастфудах, нужно отдавать предпочтение тем продуктам, которые не сделаны во фритюре. Большое количество масла может сильно навредить организму.

Шаурма

В качестве еды можно выбрать роллы на основе лаваша или пита, в которых будут листья салата, капуста, огурцы, лук. Туда будет включены овощи и зелень, что даст организму клетчатку, несмотря на то, что это фастфуд. Также там есть белок, например, курица, креветки или слайсы говядины.

Единственный минус в шаурме – соус. Если у вас есть возможность выбрать соус – выбирайте тот, в состав которого не входит майонез. Лучше отдать предпочтение соусам на основе творожных и йогуртовых продуктов. В такой ситуации мы можем сделать шаурму максимально полезной. Также мы можем сделать шаурму вообще без соуса. Можно попросить мастера добавить в блюдо побольше томатов, в результате чего получим максимально полезную шаурму.

Бургеры и тортильи

Бургеры и тортильи – это та же шаурма, но в другом виде и менее полезная. Но в такие продукты лучше не класть обжаренные котлеты, поскольку мясо в корнерах не самого нутритивно плотного качества. Если вы всё же выбрали бургер, то старайтесь не добавлять туда жирных соусов, и обжаренную котлету во фритюре.

Креветки попкорн

Попкорн из креветок можно поставить на третье место по полезности еды в фастфуде. Да, это будет обжарено в масле, но так как креветка готовится быстрее в сравнении с говядиной или телятиной, то обжаривание во фритюре в данной ситуации будет минимальным по времени. Также можно попробовать попкорн из курицы, но её панировка впитывает много масла, поэтому при выборе лучше отдать предпочтение креветкам.

Диетолог подчеркнула, что злоупотреблять такими продуктами не следует, поскольку быстрая еда или еда на ходу – это вред для организма.

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#фастфуд
#диетолог
#шаурма
#Александра Разаренова
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Ступинская больница приглашает на работу врачей 15 специальностей
21 июля 2023, 14:06

Фото: Istockphoto / dolgachov

Ступинская областная клиническая больница ищет медицинский персонал. В медучреждение требуются заведующий терапевтическим отделением – врач-терапевт, гериатр, гематолог и акушер-гинеколог, по два врача-кардиолога, невролога, онколога, офтальмолога, эндокринолога и врача функциональной диагностики.
Помимо этого, нужны по три врача-анестезиолога-реаниматолога, терапевта, оториноларинголога и травматолога-ортопеда. 
 
Также необходимы семь врачей-педиатров участковых и шесть врачей общей практики. 
 
Оклады сотрудников варьируются от 60 тыс до 95 тыс рублей. 
 
Соискателям следует обращаться по адресу: Ступино, ул. Чайковского, вл.7, корп.1. 
 
В Московской области действует целый ряд программ поддержки и привлечения медицинских кадров.  

Социальная ипотек​​​​а предусматривает предоставление субсидии на оплату первоначального взноса при оформлении жилищного кредита. В 2022 году такие субсидии получили 300 медиков. План на 2023 год – 161 сертификат. А всего с 2016 года возможность купить квартиры получили около 1,5 тыс специалистов.  Компенсация аренды жилья. Приехавшие в регион врачи, фельдшеры и медсёстры получают дополнительную выплату 20 тыс рублей, чтобы снять квартиру. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались более 8,2 тыс человек.  

Программа «Приведи друга» предусматривает денежную выплату от 30 до 50 тыс рублей при трудоустройстве медицинского работника по рекомендации сотрудника. 

Ежемесячная губернаторская доплата до 32 тыс рублей положена врачам общей практики, участковым терапевтам и педиатрам. Её получают более 2,3 тыс специалистов. Кроме того, в этом году врачам неотложной помощи доплачивают до 15 тыс рублей.  

В рамках программы «Земля врачам» медикам предоставляют участки в безвозмездное пользование для строительства дома или подсобного хозяйства. Их выделяются медикам 36 специальностей в 31 городском округе. В 2022 году участки получили 1,3 тыс человек.

В пяти городских округах – Домодедово, Ступино, Богородское, Сергиево-Посадский и Воскресенск – созданы специальные посёлки для медиков.  

Медики пользуются в Подмосковье и федеральными мерами поддержки.  

В частности, им положены единоразовые выплаты до 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор». Она позволяет молодым врачам получить денежную помощь при переезде в сельскую местность.  

В программе «Земский фельдшер» имеют право участвовать фельдшеры, прибывшие на работу в сельские населённые пункты или города с населением до 50 тыс человек. Для них предусмотрены выплаты в размере до 750 тыс рублей.  Помимо этого, молодые специалисты получают ежемесячные доплаты до 3 тыс рублей.

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В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров».

В Подмосковье вручили свидетельства на «Соципотеку» еще 35 врачам.



 

#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#врачи
#Ступино
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Звездный косметолог Мухина назвала три самых эффективных способа избавиться от отеков по утрам
Косметолог Мухина: массаж и правильное питание помогут избавиться от утренних отеков
21 июля 2023, 13:28

Фото: iStock/fizkes

Звездный косметолог Марият Мухиной рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» о том, как избавиться от отеков по утрам.
Домашний криомассаж

Как считает косметолог, необходимо заранее заморозить отвар ромашки, лимонную воду и сливки. Этими кубиками льда нужно каждое утро делать массаж лица. Такой массаж поможет убрать локальные утренние отеки и улучшит кровоснабжение. Мухина подчеркнула, что перед массажем надо нанести на лицо крем.

Самомассаж с помощью умных гаджетов

«Сейчас существуют различные варианты умных гаджетов с микротоками и ультразвуком, которые вам помогут убрать отечность», — пояснила косметолог «Вечерней Москве».

Мухина дополнила, что перед процедурой также необходимо нанести крем и делать движения по массажным линиям.

Правильное питание и отказ от соли

Специалист заявила, что правильное питание и отказ от соли помогут избавиться от отеков. Она также добавила, что сейчас есть посуда, которая делает пищу соленой без добавления соли.

Эксперт рекомендует обратиться к специалистам в салон красоты, в случае, если эти способы не помогут. Специалисты выполнят лимфодренажный массаж и необходимые инъекции для устранения отеков.


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#косметолог
#отеки
#лицо
#уход
#массаж
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