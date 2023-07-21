24 парка Подмосковья приглашают проверить своё здоровье в эти выходные

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В 24 городских подмосковных парках в предстоящие входные, 22 и 23 июля, в очередной раз пройдёт акция «Проверь здоровье в парке». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Выездные бригады врачей будут работать в Коломне, Ивантеевке, Щёлкове, Химках, Долгопрудном, Воскресенске, Клину и других городах. Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы.
При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг. В случае обнаружения каких-либо патологий пациента направят в поликлинику для более углубленного обследования.
По данным подмосковного Минздрава, ранее возможностью пройти проверку здоровья, не посещая поликлинику, воспользовались более 4 тыс человек.
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При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг. В случае обнаружения каких-либо патологий пациента направят в поликлинику для более углубленного обследования.
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Лора Луганская