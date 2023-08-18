25 подмосковных парков приглашают жителей проверить здоровье в эти выходные

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Акция по проверке здоровья пройдет в 25 парках Подмосковья в эти выходные.
Выездные бригады врачей будут работать в 25 парках: в Балашихе, Клину, Коломне, Пушкино, Солнечногорске, Ленинском и других муниципалитетах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе осмотра пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать анализ крови и другие анализы. При необходимости пациентов направят в поликлинику на углублённого обследование.
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.
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«Уже более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили своё здоровье в парках. Акция проводится с начала лета. В рамках такого осмотра жители могут получить консультацию врача и пройти диагностику на свежем воздухе», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг.
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Алиса Сергиенко