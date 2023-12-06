250 медработников начали работать в Подмосковье по программе «Земский доктор»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье с начала года по программе «Земский доктор» трудоустроились почти 250 врачей и среднего медперсонала. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Программа «Земский доктор» предназначена для поддержки медработников, которые планируют устраиваться работать в медицинские учреждения сельской местности.
«Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. <…> В этом году по программе «Земский доктор» к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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