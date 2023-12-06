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250 медработников начали работать в Подмосковье по программе «Земский доктор»

06 декабря 2023, 10:24
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье с начала года по программе «Земский доктор» трудоустроились почти 250 врачей и среднего медперсонала. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Программа «Земский доктор» предназначена для поддержки медработников, которые планируют устраиваться работать в медицинские учреждения сельской местности.


«Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. <…> В этом году по программе «Земский доктор» к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что участники программы получают единовременную денежную выплату: врачи – до 1,5 млн рублей, средний медицинский персонал - до 750 тысяс, в зависимости от удаленности территории.

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Инфекционист назвал симптомы микоплазмоза
Врач Малышев назвал симптомы микоплазмоза: температура и интоксикация
06 декабря 2023, 10:13

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК рассказал об основных симптомах микоплазмоза.
Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК рассказал об основных симптомах микоплазмоза. 

«Три кардинальных симптома: повышение температуры, то есть гипертермия, но может и с нормальной температурой протекать. Это респираторные симптомы — кашель, насморк, першение в горле и т.д. И интоксикация.», — заявил врач.
Малышев отметил, что это заболевание не приятное, но если его выявить на ранней стадии, все может пройти нормально. 

Профессор также добавил, что на сегодняшний день вакцины против микоплазмоза нет. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил, что микоплазмоз уже известен человечеству и хорошо изучен.

температураВрач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК рассказал об основных симптомах микоплазмоза.


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В аптеках России начал заканчиваться препарат против артрита от Pfizer
06 декабря 2023, 08:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В аптеках столкнулись с дефицитом популярного препарата от Pfizer, назначаемого при ревматоидном артрите.
«Ведомости» пишут, что препарат «яквинус», по данным агрегатора «Мегааптека», отслеживающего ассортимент в крупных российских аптечных сетях, начал заканчиваться. Его уже нет в наличии в точках в Волгограде, Воронеже, Саратове, Сочи, а также Новосибирске, Краснодаре и многих других больших городах.

Купить популярный препарат от артрита в Москве пока можно в 13 аптеках, в Санкт-Петербурге — в 6. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, аптеки сейчас распродают остатки лекарства. 

В крупных федеральных клиниках подтверждают, что получить оригинальный препарат нет возможности уже минимум 4 месяца. В Pfizer заявляют, что поставки препарата осуществляются регулярно.

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#новости
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#люди
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Названы способы усилить оргазм у женщин после 50 лет
Психотерапевт Хаузер назвала способы усиления оргазма у женщин после 50 лет
06 декабря 2023, 07:24

Фото: istock / Denisfilm

Психотерапевт Джулиана Хаузер заявила, что после 50 лет женщины способны по новому раскрыть сексуальность и узнать новые стороны своей женственности. О способах достижения максимального эротического удовольствия в зрелом возрасте эксперт рассказала изданию New York Post.

Хаузер считает, что после 50 лет чувствуют себя свободнее, потому что знаю, что им приносит удовольствие, а что нет. Зрелые женщины четко говорят о своих желаниях желания и не беспокоиться о беременности.

 «Это позволяет без ограничений исследовать свое тело», — заверила эксперт. 
Как считает психотерапевт, чтобы усилить оргазм в зрелом возрасте, нужно и дальше вести регулярную сексуальную жизнь. 

«Сексуальная активность укрепляет доверие к себе и своим решениям. Помогает понять, кем вы являетесь на самом деле, а также усилить доверие к партнеру», — заявила Хаузер. 
Помимо этого, она порекомендовала лучше понимать сексуальные желания. Она предложила составить 4 списка. В первом нужно записать все, что нравится в сексе, во второй — что не нравится. В третий список выпишите то, с чем хотите поэкспериментировать в постели, а в четвертый наоборот, эксперименты, которые вам бы не хотелось повторять. Специалистка считает, что эта метоидка позволит узнать себя лучше. 

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#женщины
#психотерапевт
#отношения
#секс
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Сексолог назвала диету, полезную для сексуального здоровья мужчин и женщин
Сексолог Рослер: Средиземноморская диета полезна для сексуального здоровья
06 декабря 2023, 03:53

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Сексопатолог и диетолог Янис Рослер заявила, что средиземноморская диета полезна для сексуального здоровья, так как усиливает возбуждение у женщин и предотвращает эректильную дисфункцию у мужчин. Об этом пишет Business Insider.
Специалист отметила, что средиземноморская диета, включающая в себя большое количество фруктов, овощей, злаков и нежирного мяса снижает уровень холестерина в крови и улучшает кровоснабжение внутренних систем, включая половые органы. Это обеспечивает высокое сексуальное возбуждение у женщин и усиление потенции у мужчин, добавила Рослер.

Кроме того, средиземноморская диета является полезной для уменьшения в организме различных воспалений.

«Исследование 2019 года показало, что противовоспалительная диета может усиливать возбуждение у женщин», — цитирует издание слова собеседницы.

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Диетолог Писарева: Ужин должен быть лёгким
#диета
#исследование
#секс
#мужчины
#женщины
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Врач Вознесенский перечислил симптомы микоплазменной инфекции
Врач Вознесенский: Микоплазменная инфекция может протекать по-разному
06 декабря 2023, 03:42

Фото: iStock/Manjurul

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что микоплазменная инфекция может протекать по-разному. Об этом пишет РИА Новости.
По словам специалиста, у кого-то микоплазменная инфекция — это лёгкая болезнь верхних дыхательных путей, в то время как у других — пневмония с тяжелым течением, температурой, кашлем и тяжестью при дыхании.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.

«Проявляться микоплазменная инфекция может абсолютно по-разному. У кого-то это может быть легкая инфекция верхних дыхательных путей, у кого-то может быть пневмония с довольно тяжелым течением, тут все сугубо индивидуально», — цитирует агентство слова собеседника.

Вознесенский отметил, что симптомами этой инфекции являются повышенная температура, боль в горле, заложенный нос, кашель, тяжесть при дыхании и интоксикации.

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#здравоохранение
#инфекция
#болезнь
#температура
#пневмония
#заболевания
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В Румынии объявили эпидемию кори
Минздрав Румынии объявил эпидемию кори
06 декабря 2023, 00:51

Фото: iStock/starpik

Минздрав Румынии объявил эпидемию кори в стране. В настоящее время в 29 уездах зарегистрировано около двух тысяч заражений этим вирусом, пишет РИА Новости.
«Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество госпитализаций в педиатрические и инфекционные отделения инфицированных детей, министерство здравоохранения объявило общенациональную эпидемию кори», — говорится на официальном сайте румынского министерства.

Отмечается, что детям от 9 до 11 месяцев обеспечат возможность вакцинации, ​так как в обычных случаях прививка от кори делается ​в 12 месяцев. 

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Подмосковное здравоохранение с начала года получило 13 передвижных ФАПов
05 декабря 2023, 22:10

Фото: Минздрав МО

В Московской области в этом году поступили для работы 13 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Пациентам не придётся ехать на обследование - диагностику он сможет пройти рядом с домом. В общей сложности за последние три года мы оснастили наши больницы 23 мобильными ФАПами на 472 млн рублей», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова
По её словам, девять ФАПов оснащены флюорографами, четыре – маммографами. Как отметила Стригункова, современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты закупают в регионе каждый год. Они особенно важны для проведения выездной диспансеризации на отдалённых территориях.
 
По данным ведомства, в текущем году новые передвижные ФАПы поступили в больницы Коломны, Подольска, Клина, Орехово-Зуева, Одинцово, Ногинска, Павловского Посада, Серпухова, Красногорска, Шаховской, Видного, Дмитрова и Каширы. В Подольске, Клину, Орехово-Зуеве и Коломне автомобили проходят оформления. Остальные ФАПы уже введены в работу.
 
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#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
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Сексолог Варра объяснила симпатию дам к лысым мужчинам
05 декабря 2023, 19:42

Фото: istockphoto.com/fizkes

Сексолог Юлия Варра объяснила, что лысые мужчины часто нравятся женщинам из-за повышенного уровня тестостерона, который на подсознательном уровне делает противоположный пол более привлекательным.
«Лысина, как считается, и вовсе появляется из-за повышенного уровня тестостерона — гормона, который и делает мужчину мужчиной. Он напрямую влияет на половую активность представителей сильного пола, в частности, они более часто оказывают знаки внимания женщинам», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Варра.

Специалист подчеркнула, что женщина всегда оценивает мужчину комплексно, исходя не только из внешних данных.

Ранее Юлия Варра в беседе с «Радио 1» назвала три проблемы, на которые пары чаще всего жалуются на приемах у специалистов.

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В России начали фиксировать случаи заражения микоплазменной инфекцией
Роспотребнадзор: в РФ выявили отдельные случаи микоплазменной пневмонии
05 декабря 2023, 19:34

Фото: iStock/monstArrr_

В России зафиксировали уже несколько случаев заражения микоплазменной пневмонией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В настоящее время в России также регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Так же, как и за рубежом не отмечается изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что ситуация с респираторными инфекциями в России находится под контролем. Все зараженные быстро выявляются, таким образом, распространение заболевания предотвращается. При этом случаи группового заражения расследуются отдельно.

Также в стране организуются противоэпидемиологические мероприятия.

Ранее аналитический проект «Если быть точным» подготовил ежегодный рейтинг регионов России по уровню распространения ВИЧ-инфекции. За 2022 год (последний год, за который доступна статистика) самая тяжелая ситуация сложилась в Сибири и на Урале.

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