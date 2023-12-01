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26 новых маммографов установили в Московской области

01 декабря 2023, 15:28
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковных больницах установили 26 новых маммографов за 2 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение» по оснащение медицинских организаций современным тяжелым оборудованием.

«Мы оснащаем наши стационары и поликлиники современной тяжёлой техникой. Это важно для проведения качественной и доступной диагностики жителям региона. Сегодня новый маммограф заработал в Менделеевской поликлинике Солнечногорской больницы, а всего за 2 года мы оснастили наши медицинские организации 26 маммографами», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что новые аппараты позволяют специалистам выявлять различные заболевания молочных желез на самых ранних стадиях. Также оборудование выдает низкие дозы облучения, что помогает обезопасить пациентов от нежелательных реакций организма на лечение.

Кроме этого, работоспособность современных аппаратов выше, чем у аналогов и получить результаты можно в электронном виде.

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#здравоохранение
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#оборудование
#больницы
#светлана стригункова
#заболевания
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В ВОЗ прокомментировали ситуацию с распространением ВИЧ в Европе
ВОЗ: В Европе наблюдается самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ в мире
01 декабря 2023, 15:33

Фото: istockphoto/Motortion

Европа является регионом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором наблюдается самая быстрая эпидемия вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в мире. В то же время, здесь доступны все имеющиеся средства для борьбы с этим опасным заболеванием.
Об этом заявил директор Европейского регионального отделения ВОЗ Ханс Клюге. Он отметил, что около 50% заболевших получают поздний диагноз, так как слишком поздно обращаются к специалистам за помощью и их не удается охватить на ранних стадиях. В ряде стран показатели смертности от ВИЧ все еще недопустимо высоки, констатировал чиновник.

Клюге также добавил, что благодаря достижениям медицины люди, у которых обнаружен ВИЧ, могут прожить долгую и здоровую жизнь, получая надлежащее лечение, и не передавать вирус другим. Специалист призвал в наступающем году всех — от политиков до представителей сектора здравоохранения — выступить за принятие соответствующих мер и вовлекать население в программы по защите от ВИЧ.

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#лечение
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#вич
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#население
#диагноз
#люди
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Диетолог назвал два популярных способа борьбы с похмельем бесполезными
Диетолог Стефан заявил, что кофе и обезболивающие не помогают при похмелье
01 декабря 2023, 14:59

Фото: istock / fizkes

Диетолог Клиффорд Стефан и терапевт Хусейн Ахмад считают, что есть только один надежный способ избежать похмелья. И это полный отказ от спиртного. Но если человек все таки выпил, то последствия пройдут только через время. В беседе с Daily Mail они подвергли критике 2 распространенных метода борьбы с похмельем.

Ахмад заявил, что организму нужно 2-3 дня, что алкоголь полностью вышел из организма. Он отметил, что еда или сытный обед на следующий день не ускорят процесс. 

«Обычно рекомендуют больше закусывать, потому что еда помогает не пьянеть, но вместе с этим она замедляет выведение алкоголя из организма», — рассказал Ахмад. 
По словам терапевта, на вывод алкоголя из кровотока нужно 12 часов. Затем продукты этанола попадают в пищеварительную систему, где продолжают негативное воздействие — убивают полезные бактерии и «кормят» вредоносные.

Стефан отметил, что при похмелье нет смысла пить кофе, ведь он может даже усугубить симптомы алкогольной интоксикации и травмировать поврежденную слизистую оболочку желудка. Он порекомендовал пить воду с лимоном и морской солью. 

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#симптомы
#терапевт
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В Подмосковье снизился показатель заболеваемости ВИЧ
01 декабря 2023, 14:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Подмосковье снизился на 7,4% за три года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московской области уделяется особое внимание лечению и профилактике ВИЧ-инфекции.

«В Московской области в этом году сохраняется тренд на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. За последние 3 года показатель заболеваемости снизился на 7,4%.Все больше людей, живущих с ВИЧ, получают эффективное и самое современное лечение. Человек, живущий с ВИЧ и своевременно начавший получать антиретровирусную терапию, сохраняет не только качество жизни, но и ее продолжительность <…>», - подчеркнул главврач центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.
Кроме этого, врач отметил, что каждый ​обязательно должен знать правила,чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией,  а также что делать в случае обнаружения ВИЧ. 

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#подмосковье
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Доктор Абакумов раскрыл, как лечить атопический дерматит
Доктор Абакумов: Главное – увлажнять кожу
01 декабря 2023, 13:55

Фото: istockphoto.com/tylim

Врач доказательной медицины Олег Абакумов заявил, что атопический дерматит лечится, в первую очередь, увлажнением кожи специальными средствами.
«Главное — постоянно увлажнять кожу эмолентами. Это специальная лечебная косметика, которая поддерживает водно-липидный баланс, барьерную функцию и удлиняет периоды ремиссии. Такие бальзамы, гели, мази есть во многих фирмах, мазать ими кожу надо 3-4 раза в день, особенно после воды. Подбираются они под особенности кожи и климатических условий», — приводят «Вести Подмосковья» слова Абакумова.

Он напомнил, что атопический дерматит — воспалительное заболевание, которое характеризуется зудом, шелушением, сухостью и воспалением кожи. Причинами заболевания могут быть генетика, плохой иммунитет, стресс, холод, нарушения функций эпидермального барьера кожи и аллергии. Для точного установления истоков болезни и назначения лечения необходимо обращаться к врачам и сдавать анализы.

Ранее россиянам рекомендовали не добавлять в омлеты молоко. Как пишет utro.ru, специалисты утверждают, что этот продукт не улучшает вкус блюда и не делает его нежнее, а наоборот, уничтожает его консистенцию омлета и нивелирует вкус.

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Названа причина тяжелого протекания гриппа у мужчин по сравнению с женщинами
Daily Mail: Мужчины тяжелее и дольше женщин переносят грипп
01 декабря 2023, 13:19

Фото: istockphoto/Jelena Stanojkovic

Мужчины по сравнению с женщинами тяжелее переносят грипп и дольше чувствуют его последствия. К тому же, они сильнее ощущают боль в горле и в суставах.
Об этом в своей статье для издания Daily Mail написала врач-диетолог Дженна Хоуп. Она объяснила плохую переносимость гриппа мужчинами особенностями их организма. По мнению специалиста, мужской половой гормон тестостерон подавляет функционирование иммунной системы, поэтому симптомы гриппа ощущаются представителями сильного пола резче и дольше не проходят.

Женский иммунитет Хоуп считает более действенным и выносливым. Врач объясняет это действием гормонов эстрогена и прогестерона, уровень которых у женщин гораздо выше. Мужчинам для укрепления иммунитета диетолог советует обязательно сделать прививку, а также уделять внимание соблюдению режима дня. Она считает обязательный восьмичасовой сон важным фактором для способности организма противодействовать вирусам.

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#женщины
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Стало известно об изменениях в программе ОМС с 2024 года
Голикова: работающие граждане РФ будут проходить диспансеризацию с 2024 года
01 декабря 2023, 13:11

Фото: сайт Кремля

В программу обязательного медицинского страхования со следующего года включат отдельный тариф на наблюдение граждан РФ по части репродуктивного здоровья, также будет предусмотрена диспансеризация для работающих россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках открытия конгресса «Национальное здравоохранение».
По ее словам, уже в ближайшее время правительство утвердит программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год, куда также включат диспансеризацию для работающих и обследования мужчин и женщин на репродуктивное здоровье.

«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», - заявила Голикова.

Она пояснила, что обследование может проводиться на рабочем месте при организации медицинского подразделения работодателем. Для этого должен быть заключен договор с медорганизацией.

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#здоровье
#договор
#правительство
#омс
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Генерализация эпидемии: Больше 1% беременных в России ВИЧ-инфицированы
Эпидемиолог Покровский: Больше 1% беременных в России ВИЧ-инфицированы
01 декабря 2023, 12:46

Фото: IStock/Andrey Zhuravlev

В 17 регионах России ситуация с ВИЧ благополучная или нормальная, в 25 проблема выражена высоко или выше среднего. Об этом говорится в ежегодном рейтинге российских регионов по ситуации с ВИЧ проекта «Если быть точным».
Руководитель научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский отметил, что в регионах с «нормальной обстановкой» в любой момент может всё измениться. Так, во многих субъектах уже фиксируются признаки генерализованной эпидемии*, добавил он в беседе с «Радио 1».  
«Я бы не стал говорить, что ситуация благополучная, потому что она может ухудшиться в любой момент. В некоторых регионах пока нет признаков генерализации эпидемии, а больше чем в 20 регионах уже есть. Потому что там больше, чем у одного процента беременных женщин обнаруживается ВИЧ-инфекция. А по международной классификации, это главный признак генерализации эпидемии», — отметил Покровский.
* Эксперты выделяют три стадии эпидемии ВИЧ-инфекции: начальная (фиксируются единичные случаи), концентрированная (заражено более 5% наркопотребителей, секс-работников, заключенных) и генерализованная (заражено более 1% беременных женщин).

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#инфекция
#вич
#спид
#эпидемия
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В Подмосковье родились 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ
01 декабря 2023, 10:39

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 340 здоровых детей от матерей с ВИЧ появились на свет в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в Подмосковье с 27 ноября по 3 декабря проводятся профилактические мероприятия.

«Мы регулярно призываем всех жителей Подмосковья проходить диагностику ВИЧ, тем более это занимает не больше 15 минут, абсолютно бесплатно и анонимно. Раннее обнаружение заболевания играет огромную роль в сохранении здоровья. <…> Терапия, соблюдение рекомендаций специалистов нашего центра позволяют женщине, имеющей положительный ВИЧ-статус, родить здорового ребенка», - отметил главврач Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин. 

Стоит отметить, что сдать тест на ВИЧ можно анонимно в поликлинике по месту жительства. Кроме этого,  благодаря антиретровирусной терапии можно сохранить здоровье как маме, так и будующему малышу.

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Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин
Путин: в развитии медицины есть результаты, но хватает и нерешенных вопросов
01 декабря 2023, 10:26

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место, нерешенных вопросов хватает, однако работа в рамках нацпроекта дала результат. Об этом Путин сообщил в своем обращении к участникам конгресса «Национальное здравоохранение».
Российский лидер отметил, что за последнее время создано почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, десятки современных детских больниц и хирургических корпусов, в больницах имеется самое современное оборудование, а также было закуплено свыше четырнадцати тысяч автомобилей. По словам главы государства, система амбулаторной онкологической помощи помогла множеству пациентов из регионов получить необходимое лечение на месте.

Путин подчеркнул, что сферу медицины ждут новые задачи: особенно необходимо решить кадровые задачи и существенно повысить качество образования в данной сфере. Президент также выразил особую благодарность специалистам, спасающим участников специальной операции.

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