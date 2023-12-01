26 новых маммографов установили в Московской области

Диетолог Клиффорд Стефан и терапевт Хусейн Ахмад считают, что есть только один надежный способ избежать похмелья. И это полный отказ от спиртного. Но если человек все таки выпил, то последствия пройдут только через время. В беседе с Daily Mail они подвергли критике 2 распространенных метода борьбы с похмельем.