29 подмосковных больниц получили с начала года аппараты УЗИ

Фото: Минздрав МО
Всего в этом году закупят более 180 ультразвуковых аппаратов
Около 70 аппаратов ультразвуковой диагностики с начала года поступили в 29 больниц Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Ультразвуковая диагностика необходима для выявления различных заболеваний – от патологий сердечно-сосудистой системы до новообразований. Она выполняется бесплатно, по полису ОМС. На УЗИ направляет лечащий врач при наличии у пациента показаний.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что всё тяжёлое медоборудование в Подмосковье заменят до конца 2024 года.
«Продолжаем оснащать наши стационары и амбулаторную службу современными аппаратами УЗИ. С начала года поставили 66 единиц такого оборудования более чем 320 млн рублей. Всего в этом году планируем закупить более 180 единиц ультразвуковых аппаратов», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что всё тяжёлое медоборудование в Подмосковье заменят до конца 2024 года.
Лора Луганская