4,5 тысяч юных спортсменов прошли обследование в НИКИ детства

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Юные спортсмены – члены сборных команд Подмосковья – могут пройти обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства Московской области
С начала этого года больше 4,5 тысяч спортсменов сборных команд Московской области прошли обследование в Центре спортивной медицины НИКИ детства, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
В Центре спортсмены могут посетить 12 медицинских специалистов: педиатра, кардиолога, ортопеда, невролога, офтальмолога, врача по спортивной медицине, хирурга, стоматолога, ЛОРа, гинеколога, дерматолога, уролога.
По соответствующим показаниям, юных спортсменов могут направить на консультации врачей других специальностей.
После пройденного обследования спортсменам выдается допуск или недопуск к тренировкам и состязаниям.
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«Серьезные занятия спортом связаны с тяжелой нагрузкой на организм. В Центре спортивной медицины ребята сдают анализы и проходят диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации специалистов. С начала года обследование прошли более 4,5 тыс. юных спортсменов, тогда как за аналогичный период прошлого года – 3,5 тыс. детей», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
По соответствующим показаниям, юных спортсменов могут направить на консультации врачей других специальностей.
После пройденного обследования спортсменам выдается допуск или недопуск к тренировкам и состязаниям.
«Очень нравится, что всё быстро проходит. Удобно, приехал, прошел и получил допуск. Не отрываешься от тренировок и учебы. Доктора все очень хорошие», — рассказал юный футболист.В 2022 году врачи НИКИ детства осмотрели порядка 9,5 тыс. детей.
Ранее сообщалось, что врач Лебедев рассказал о болезни, которой можно заразиться в водоёмах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко